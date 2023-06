MÉS pide que "se revisen las condiciones de MercaPalma" para evitar que Camp Mallorquí tenga que cerrar 'Es Situat'

Archivo - El secretario general de MÉS y conseller electo, Jaume Alzamora, atiende a los medios. Recurso. Archivo. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha pedido a las instituciones, fundamentalmente al Ayuntamiento de Palma pero también al Consell y Govern, "revisar las condiciones que MercaPalma pone a Camp Mallorquí" para, de este modo, evitar que la Cooperativa tenga que cerrar 'Es Situat', como ha dicho querer hacer por la "pérdida económica" que éstas le suponen.

Según ha manifestado el secretario general de MÉS y conseller electo, Jaume Alzamora, en declaraciones a Europa Press, que Camp Mallorquí haya manifestado su voluntad de cerrar 'Es Situat' porque "está perdiendo dinero debido al desequilibrio que le ha supuesto la reducción del número de productores y la decisión de MercaPalma de incrementar sus tarifas según el IPC, no es una buena noticia".

'Es Situat', ha valorado Alzamora, "es un espacio singular" porque "no es habitual ni en España ni en Europa disponer de un mercado donde los productores tienen un lugar para vender directamente su producto como mayoristas".

En este sentido, el ecosoberanista ha incidido que "cerrar un espacio que facilita el producto local de calidad, no es una buena noticia". "Pero es que además", ha añadido, "el momento no es el adecuado, atendiendo a que ahora todos los payeses tienen sembrado y cerrar 'Es Situat' significa que éstos no tendrán donde vender".

Por esta razón, ha instado a las instituciones, fundamentalmente al Ayuntamiento de Palma pero también al Consell de Mallorca y al Govern balear, a que "presionen para que se revisen las condiciones de 'Es Situat' para que Camp Mallorquí no tenga que cerrar". "Sobre todo el Ayuntamiento y Mercasa, que tienen silla en el Consejo de Dirección de MercaPalma", ha subrayado.

Finalmente, el secretario general de MÉS per Mallorca ha recordado que la formación ecosoberanista "ya presentó una Proposición No de Ley (PNL), en el Parlament, aprobada por unanimidad en la Cámara, en la que se instaba, precisamente, a la revisión de las condiciones de MercaPalma para que Camp Mallorquí no se vea obligado a cerrar".