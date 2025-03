MÉS pide que se unifiquen los criterios de empadronamiento en los municipios de Mallorca

Archivo - Los consellers insulares de MÉS per Mallorca Jaume Alzamora y Rosa Cursach.

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca llevará al pleno del Consell de este jueves una iniciativa para reclamar que se unifiquen los criterios de empadronamiento en los municipios de la isla.

En concreto, según ha indicado en un comunicado la formación ecosoberanista, la propuesta pide impulsar a través de la asamblea de alcaldes, una estrategia supramunicipal, "con la idea de que todos los municipios tengan unos criterios homogéneos para poder garantizar el padrón de todas las personas que viven en Mallorca".

En este sentido, el portavoz de la formación en la institución, Jaume Alzamora, ha remarcado que a pesar de existir una normativa estatal que establece la obligatoriedad de empadronar a todas las personas que viven en un municipio, "este derecho y deber no se hace efectivo en muchos de pueblos, que dificultan directa o indirectamente el empadronamiento a quien lo solicita, imponiendo trámites burocráticos innecesarios".

"Negar o en los mejores de los casos poner trabas al derecho y la obligación al empadronamiento significa abocar a la exclusión a personas y familias que sufren situaciones de vulnerabilidad", ha argumentado Alzamora.

La iniciativa, según ha explicado la consellera ecosoberanista Rosa Cursach, también insta al Gobierno central a simplificar la norma para los ayuntamientos. Cursach ha insistido en el hecho de que "sin padrón no hay médico, ni escuelas, ni ayudas, ni arraigo". La ecosoberanista ha añadido que el empadronamiento además es una obligación.

"No empadronar supone una flagrante vulneración del marco legal. No hacerlo, y sobre todo no hacerlo con la excusa de la situación administrativa o del origen o la etnia de quien lo solicita es mantener estructuras sociales racistas e injustas. Es violencia institucional", ha argumentado.

La propuesta de MÉS per Mallorca también pide a la institución insular elaborar un plan para informar, sensibilizar y formar al personal de la Administración pública en materia de empadronamiento y elaborar materiales de apoyo para información sobre el padrón dirigido a los ciudadanos que lo necesiten y en las diferentes lenguas.