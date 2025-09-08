MÉS pronostica que no pactará más con el PP en la legislatura pero pide a Prohens que no tenga posturas "partidistas"

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca apunta que no volverá a pactar con el PP en lo que resta de legislatura por la pérdida de "confianza" y ha reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que no mantenga posturas "partidistas" en sus relaciones con el Estado.

Así lo ha indicado el portavoz de la formación ecosoberanista en el Parlament, Lluís Apesteguia, tras reunirse este lunes con Prohens y al ser preguntado por las situación de las relaciones entre MÉS y el PP, después de que Prohens confirmara el apoyo del PP a la derogación de la Ley balear de Memoria Democrática.

Apesteguia ha afirmado que después de esto es "difícil" que vuelva a haber diálogos fluidos con el PP, dado que la confianza "cuesta rehacerla cuando se rompe". De este modo, ha puntualizado que MÉS votará "en conciencia" en función de los intereses de los ciudadanos de Baleares y no darán su apoyo a las medidas que "vayan en contra de la mayoría social de Baleares".

En ese sentido, ha trasladado a la presidenta los temas que consideran que "preocupan" a la población balear como es el decrecimiento turístico, la protección del catalán y del territorio o el acceso a la vivienda.

Sobre el turismo ha reivindicado que esto podría servir como motor de transformación económico y para diversificar la economía de Baleares, de manera que sea más "robusta y resiliente" con "mejores condiciones de vida".

Apesteguia ha señalado que es un "error inconmensurable" que en estos momentos se comercialicen plazas turísticas en Mallorca, puesto que, en su opinión tendrían que estar "decreciendo".

En cuanto al apartado habitacional ha avanzado que MÉS tratará de impulsar las limitaciones de compra a no residentes para posibilitar el acceso a los habitantes de Mallorca.

Por otra parte, ha considerado que la deuda "ilegítima" que han acumulado Baleares se tiene que condonar, puesto que se debe a una "infrafinanciación" por parte del Estado. Una medida por la que ha apostado por llegar a "consensos" porque "no se puede deber dinero a los que estrangulan económicamente a Baleares".

Por estos motivos, ha pedido que el Govern no se circunscriba a los intereses del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.