MÉS propone destinar las zonas rústicas de Palma a "recuperar y aumentar" la agricultura

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en una rueda de prensa. - MÉS PER PALMA

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha propuesto destinar las zonas rústicas de la ciudad a "recuperar y aumentar" la actividad agraria y contribuir a la soberanía alimentaria y a la adaptación al cambio climático.

La portavoz del grupo ecosoberanista en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, ha presentado este lunes una propuesta para construir un parque agrario que, a su juicio, aportará "soluciones a los problemas reales".

"El suelo rústico no está destinado a ser urbanizado o a legalizar chalés, como quieren el PP y los especuladores. El rústico tiene una función social y ambiental. Por eso lo tenemos que dotar de un proyecto", ha defendido Truyol en una rueda de prensa.

El planteamiento, ha señalado MÉS per Palma en un comunicado, está basado en cuatro acciones políticas. La primera de ellas es la creación de un órgano gestor en el que participen el Ayuntamiento, los payeses, las cooperativas, las entidades ecologistas y los centros de investigación e innovación agraria.

Sería, han señalado los ecosoberanistas, un espacio para que los payeses "lideren y decidan" y el Ayuntamiento "acompañe y facilite".

El segundo punto del plan es la implantación de un banco de tierras públicas y privadas que facilite a los jóvenes agricultores el acceso a estas, especialmente para desarrollar proyectos agroecológicos. De este modo, han subrayado, el actual abandono del campo se convertiría en "una oportunidad".

El tercero, la apertura de una escuela de agroecología para formar nuevos trabajadores del sector primario que incluya itinerarios prácticos y haga de la vida del campo una actividad "atractiva y viable".

Por último, la aprobación de unas normas urbanísticas que protejan el suelo rústico y el paisaje, asegurando que en él solo se desarrollen actividades agrarias y "erradicando" los usos residenciales y recreativos.

RECOGIDO EN EL PLAN GENERAL

Durante la pasada legislatura, con Truyol como regidora de Urbanismo, el Ayuntamiento de Palma aprobó un Plan General en el que se definieron dos áreas como parque agrario, la Horta Nord y el Pla de Sant Jordi.

El Plan de Ordenación Detallada, han recordado los ecosoberanistas, establecía normas para garantizar tanto el uso agrario como la protección del paisaje de estas zonas.

Sin embargo, han lamentado, el PP "ha dejado sin efecto" estas normas en los dos años que lleva al frente de la corporación municipal.

"Ahora ha aprobado una norma que solo regula las zonas agrícolas. Nosotros ya habíamos regulado los parques de renovables, imponiendo grandes restricciones para no perder ni un metro de cultivo ni suelo fértil. Pero nuestra normativa iba mucho más allá, ya que protegía el paisaje y el ecosistema natural, imprescindibles para hacer frente al cambio climático", ha incidido Truyol.

Con los 'populares', ha insistido, "todo va tarde y mal". "No quieren fomentar la agricultura, para ellos el suelo rústico solo es útil para indultar chalés ilegales", ha recriminado.