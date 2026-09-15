MÉS rechaza el DORA III y alerta que los aeropuertos de Baleares rondarían los 50 millones de pasajeros para 2031

Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de MÉS per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, ha mostrado su rechazo a las previsiones del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) y ha advertido que, con estos planes, por los aeropuertos baleares pasarían casi 50 millones de pasajeros en 2031.

El Gobierno central ha aprobado este martes este plan que contempla una inversión de 1.030 millones de euros en los aeropuertos de Baleares entre 2027 y 2031 con un nuevo aumento del número de pasajeros.

La inversión prevista se distribuye en 621,6 millones de euros para el aeropuerto de Palma, 229,7 millones para Eivissa, 170,7 millones para Menorca y 7,9 millones para Son Bonet. En el conjunto de la red de AENA, el DORA III prevé cerca de 13.000 millones de euros de inversión durante el periodo 2027-2031.

Al mismo tiempo, las previsiones de tráfico del DORA sitúan el aeropuerto de Palma en 35,67 millones de pasajeros en 2031, frente a los 34,27 millones previstos para el 2027. En Eivissa, la previsión pasa de 9,17 a 9,72 millones, mientras que en Menorca aumenta de 4,28 a 4,45 millones.

En conjunto, los tres grandes aeropuertos de las Islas pasarían de los 47,72 millones de pasajeros previstos el 2027 a los 49,84 millones el 2031, unos 2,12 millones de pasajeros anuales más en solo cuatro años.

"Baleares no pueden asumir más crecimiento y no necesitan preparar los aeropuertos para recibir dos millones de pasajeros más. Hay que poner límites a una saturación que ya tiene consecuencias sobre el territorio, la vivienda, la movilidad y la calidad de vida", ha recalcado Vidal.

El diputado ecosoberanista ha advertido que los 1.030 millones de euros de inversión no pueden servir para generar más capacidad aeroportuaria.

Desde su punto de vista, los aeropuertos de Baleares "no necesitan más ampliaciones", sino transporte público "en condiciones, reducción de las emisiones y minimizar los impactos que generan". En ese sentido, se ha mostrado favorable a inversiones que "garanticen la seguridad, la conectividad de los residentes y la calidad del servicio" pero no de inversiones para "continuar creciendo".

Ante esta situación, Vidal ha reivindicado que el Congreso pueda discutir cuanto antes mejor la proposición de ley de cogestión aeroportuaria de Baleares promovida por MÉS per Mallorca, por lo que ha reclamado al PSOE que haga posible su tramitación y ha anunciado que presionará para que la iniciativa pueda ser debatida.

"No tiene ningún sentido que Aena y el Gobierno del Estado puedan decidir unilateralmente el futuro de los aeropuertos de las islas mientras una propuesta para dar capacidad real de decisión en las Baleares queda bloqueada en el Congreso. MÉS ha hecho su trabajo y ha puesto encima la mesa una ley de cogestión aeroportuaria. Ahora le toca al PSOE posibilitar que se pueda discutir", ha señalado Vidal.

Vidal ha reclamado especialmente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que "interceda" para que la iniciativa de MÉS pueda avanzar, por lo que ha avenzado que "apretarán" al PSOE y a Armengol para que esta ley se pueda discutir porque, si realmente se quiere hablar de cogestión y de dar más capacidad de decisión a las islas, "ahora tienen una oportunidad concreta para demostrarlo".

"Baleares no pueden ser simple espectadora de las decisiones que se toman sobre unas infraestructuras que determinan el modelo económico, territorial y turístico. La cogestión no puede ser un anuncio o una promesa, tiene que empezar para poder discutir una ley que ya está encima la mesa", ha añadido Vidal.

Por estos motivos, MÉS ha reclamado la retirada del DORA III hasta que se acuerde una nueva gobernanza aeroportuaria, con capacidad real de decisión para las islas, porque "no aceptarán que se planifique desde Madrid un nuevo crecimiento de los aeropuertos mientras las instituciones de las islas siguen sin poder decidir sobre unas infraestructuras que condicionan directamente el modelo territorial y económico".

Igualmente, ha solicitado un plan calendarizado de reversión de la privatización de Aena y de recuperación del control público de la red aeroportuaria.

Vidal ha expresado que hay una "contradicción de fondo" que se tiene que afrontar y es que Baleares necesitan "reducir la presión y poner límites", mientras el modelo de Aena "convierte cada pasajero más en un negocio" y, a su juicio, no se puede supeditar la capacidad de carga de Mallorca, Menorca y Eivissa a "los intereses de los accionistas".