MÉS reclama explicaciones "urgentes" por el "colapso" y la "desorganización" de las residencias Oms y Sant Miquel

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado explicaciones "urgentes" al Consell y al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por el "colapso" y la "desorganización" en las residencias Oms y Sant Miquel.

En un comunicado, los ecosoberanistas han trasladado este viernes estas reclamaciones después de conocer la denuncia del sindicato UGT sobre la situación "límite" que se vive a estas residencias públicas.

Según ha trasladado MÉS, el sindicato ha apuntado que estos centros funcionan con una "falta grave de personal, desorganización y presión insostenible" sobre los equipos profesionales, afectando directamente la calidad de la atención a las personas residentes.

La portavoz de los ecosoberanistas en la institución insular, Catalina Inés Perelló, ha calificado los hechos de "gravísimos" y ha reclamado "una respuesta inmediata de los responsables del IMAS para dar explicaciones públicas".

Según Perelló, no se trata de un problema puntual ni de un centro concreto, "sino el reflejo de una política social que ha abandonado los servicios públicos y las personas que más lo necesitan".

Para MÉS, la derecha ha convertido el IMAS en un espacio de propaganda vacía mientras "se hunde el sistema de atención social", por lo que han reclamado un plan de choque inmediato para reforzar las plantillas, garantizar la cobertura de bajas y vacaciones, y restablecer unas condiciones dignas tanto para los residentes como para los trabajadores.

"Las residencias públicas tienen que ser un orgullo colectivo, no un símbolo del desmantelamiento de nuestro estado del bienestar", ha reclamado.

La formación ha anunciado la presentación de una batería de preguntas e iniciativas al pleno del Consell para exigir transparencia y soluciones urgentes a esta situación "que pone en riesgo la dignidad y la seguridad de las personas mayores".