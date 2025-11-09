MÉS reclama el final de la tauromaquia como patrimonio cultural y critica el "retroceso" en protección de los animales

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, y el conseller insular de la formación Joan Llodrà - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado el final de la tauromaquia como patrimonio cultural y ha criticado el "retroceso" en la protección de los animales.

En una nota de prensa, MÉS ha informado que su grupo en el Consell de Mallorca ha registrado una moción en el pleno de la institución insular para reclamar el final de la tauromaquia como práctica protegida y para instar al Gobierno central a derogar la Ley 18/2013, que declara las corridos de toros patrimonio cultural.

La iniciativa critica que esta ley, aprobada por el Gobierno central hace más de una década, "convirtió el maltrato animal en un símbolo de cultura nacional e impuso una visión regresiva y centralista de la cultura", según ha explicado el conseller insular de MÉS per Mallorca, Joan Llodrà.

"No podemos continuar considerando cultura aquello que se basa en el sufrimiento y la muerte de un animal", ha afirmado Llodrà, que ha recordado que "una sociedad avanzada, que apuesta por la educación en el respeto y la convivencia, no puede dar cobertura legal ni simbólica a espectáculos que promueven la violencia".

El grupo ecosoberanista en el Consell también ha criticado la reciente decisión del Govern balear de permitir el acceso de menores a las corridas de toros si van acompañados de adultos. Una medida que, según MÉS, "normaliza la violencia ante los ojos de los más jóvenes y vulnera su derecho a crecer en valores de respeto, empatía y no-violencia".

La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha remarcado que "el retroceso del Govern balear es inaceptable" y les "aleja de una Mallorca que ha dado pasos decididos para ser una isla libre de maltrato animal". "El Consell tiene que ser un referente en la defensa de una cultura basada en la creatividad, el respeto y el bienestar animal", ha añadido Perelló. "No podemos permitir que se vuelva atrás ni que se blanqueen prácticas que nuestra sociedad hace tiempo que rechaza".

Con esta moción, MÉS per Mallorca quiere reiterar su compromiso con una cultura "viva, respetuosa y arraigada al territorio", y apoyar a todas las entidades y colectivos que trabajan para poner fin en al maltrato animal en la isla.