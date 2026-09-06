MÉS reclama proteger el comercio de proximidad ante unos alquileres que "expulsan a los negocios de toda la vida"

La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inès Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca defenderá una moción en el pleno del Consell de Mallorca para reforzar la protección del comercio de proximidad ante el incremento del precio de los alquileres comerciales que "expulsan a los negocios de toda la vida".

La formación ha subrayado en una nota de prensa que el comercio de barrio es "mucho más que una actividad económica", ya que genera ocupación, ofrece servicios a los residentes y contribuye a mantener las calles vivas y cohesionadas.

La incitativa alerta de que muchos negocios consolidados se ven obligados a cerrar cuando llega la renovación del contrato de alquiler porque no pueden asumir los incrementos. Esta situación, a su entender, favorece la sustitución del pequeño comercio por actividades con una capacidad más grande para asumir precios elevados, especialmente vinculadas al turismo y franquicias.

Para MÉS, esta es una de las consecuencias de un modelo económico que "prioriza la cantidad de visitantes y la rentabilidad inmediata por encima de la calidad de vida y de las necesidades de la población residente".

"El PP no puede continuar hablando de proteger el comercio mientras sus políticas contribuyen a hacer más difícil que un negocio de barrio pueda continuar abierto", ha criticado la portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inès Perelló.

En esta línea, ha sostenido que "no sirve de nada" una ayuda a un comerciante si al mismo tiempo el precio de su local "se dispara y se ve obligado a cerrar".

La formación también ha puesto el foco en las políticas impulsadas por el Govern que facilitan la conversión de locales comerciales en viviendas. Para los ecosoberanistas, esta posibilidad "no se puede aplicar de forma indiscriminada" porque puede acelerar la pérdida de locales.

"No se trata de oponer vivienda y comercio", ha considerado Perelló, quien ha apostado por "entender que no todos los locales tienen que desaparecer y que las calles también necesitan comercios para continuar siendo espacios vivos".

La moción subraya que el aumento del turismo no se traduce automáticamente en más actividad para el pequeño comercio y recoge que los comercios de Mallorca han registrado este verano una reducción de las ventas mientras el gasto turístico ha aumentado.

Ante esta situación, MÉS ha reclamado que las políticas públicas vayan "más allá" de las subvenciones y actúen sobre las causas que "amenazan la continuidad de los negocios".

En concreto, la propuesta plantea estudiar mecanismos para evitar incrementos "abusivos" de los alquileres comerciales en las zonas más tensionadas, reforzar el relevo generacional, proteger los comercios emblemáticos e impulsar un programa específico de apoyo al comercio de proximidad.

También insta al Govern a revisar la reconversión de locales en viviendas y a garantizar que los ayuntamientos dispongan de herramientas para preservar los locales situados en ejes comerciales.

"Si queremos pueblos y barrios vivos tenemos que poder garantizar que los negocios que dan servicio a los residentes puedan continuar abiertos", ha concluido la portavoz.