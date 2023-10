MÉS registra una PNL en el Parlament en pro de la oficialidad del catalán en la Unión Europea

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia.

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Més per Menorca han registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament balear para reivindicar la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE), ahora que su Consejo debate la cuestión.

Los ecosoberanistas han explicado este miércoles en un comunicado conjunto que la oficialidad del catalán en la UE "supondría una mejora en los derechos de las personas catalanoparlantes, como el derecho a dirigirse a la justicia europea en catalán y un grado de protección legal más alto de la lengua propia".

El portavoz del grupo parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha afirmado que "que el catalán sea lengua oficial en la UE es cuestión de justicia y sentido común", ya que "tiene más parlantes nativos que el inglés" dentro de ésta y es "la 13ª lengua más hablada en Europa con 10 millones de hablantes".

Tanto Apesteguia como el portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, han recordado que el reconocimiento del catalán como lengua oficial permitirá la obligación de hacer determinadas traducciones y etiquetajes en todas las lenguas oficiales de la Unión, por que así lo establecen las normas europeas.

Asimismo, han destacado que el Parlament ya ha aprobado proposiciones similares en anteriores ocasiones, como en 1987, 2002, 2004 y, más recientemente, 2021, aunque han matizado que "esta es la vez que la oficialidad está más cerca" porque "por primera vez el Estado español lo pide a Europa".

En consecuencia, los dos partidos esperan que el pronunciamiento del Parlament sirva para favorecer que el Consejo de la Unión Europea tome una decisión a favor de la oficialidad y lamentan que la "presentación de progresos" que se iba a producir en el Consejo, este pasado martes, "no consiguiera desencallar la cuestión".