MÉS reprocha al IMAS "falta de transparencia y planificación" en la gestión del espacio de acogida de Son Tous

Inauguración del nuevo espacio de primera acogida del Consell de Mallorca para menores migrantes no acompañados, a 7 de enero de 2026, en Son Tous, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reprochado al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) la "falta absoluta de transparencia y de planificación" en relación con el espacio de primera acogida habilitado por el Consell de Mallorca en el antiguo acuartelamiento de Son Tous.

Así lo ha criticado la consellera ecosoberanista Rosa Cursach tras la celebración de la reunión del Consejo Rector del IMAS este miércoles, en la que ha preguntado por el proyecto.

En concreto, según ha señalado MÉS en nota de prensa, Cursach ha planteado cuál es el modelo de servicio, su gestión y la posibilidad de que los miembros del Consejo Rector puedan visitar las instalaciones. No obstante, ha lamentado, "ninguna de estas cuestiones ha recibido respuestas documentadas".

"Nos piden responsabilidad mientras gobiernan sin informar, sin planificar y sin respetar el mismo Consejo Rector del IMAS", ha afeado la ecosoberanista, quien ha advertido que su formación no sabe qué proyecto quieren impulsar, cómo se gestionará ni cuándo.

No obstante, ha reprochado que se haya mostrado el centro de Son Tous a la prensa antes que a los órganos de gobierno. "El PP utiliza la supuesta urgencia para justificar improvisaciones y para anular cualquier control democrática", ha criticado.

Para los ecosoberanistas, esta manera de actuar se enmarca en un contexto político "preocupante", marcado por el "discurso disuasivo" del gobierno insular sobre la acogida de menores migrantes y por decisiones como la negativa del PP y Vox en Calvià a destinar un convenio a la acogida de personas migrantes. Una decisión, han agregado, incluso censurada por el obispo de Mallorca.

En este sentido, desde la formación han reiterado su posicionamiento, subrayando que no permitirán que "se vulneren derechos fundamentales con centros que no garantizan la intimidad ni unas condiciones dignas para los niños".

Con todo, han reclamado "un cambio de rumbo inmediato" que pase por la planificación, transparencia, corresponsabilidad institucional y un modelo de acogida basado en los derechos humanos, con el apoyo "real" del Estado tanto a nivel económico como logístico.

"Mallorca siempre ha sido tierra de acogida, lo que no aceptaremos es que la infancia más vulnerable sea gestionada desde el caos, la deshumanización y la falta de liderazgo político", han concluida.