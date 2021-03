MÉS se suma a la iniciativa de EH Bildu en el Congreso contra las discriminaciones lingüísticas

Los firmantes de la iniciativa defendida por EH Bildu en el Congreso. - MÉS PER MALLORCA

Vidal: "Es crucial permitir el uso administrativo de las diferentes lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico"

PALMA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS se ha sumado a la iniciativa de EH Bildu y de las entidades por el catalán, el vasco, el gallego, el aragonés y el asturiano en el Congreso contra las discriminaciones lingüísticas.

Según ha informado MÉS per Mallorca este martes en nota de prensa, las entidades Obra Cultural Balear, Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Escola Valenciana, Kontseilua, A Mesa pola normalización lingüística, Nogara, CIEMEN, Iniciativa polo asturianu y Acció Cultural del País Valencià han promovido una iniciativa no de ley que presentará en el Congreso la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua y cuenta con el apoyo de Compromís, ERC, Junts, PNB, CUP, BNG, Mas País, PDECAT y Podemos.

Para el senador autonómico por Baleares Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, "es vital la necesidad de asumir la realidad plurilingüe y aprobar las iniciativas legislativas oportunas que garanticen que la administración del estado funcione en las diferentes lenguas independientemente de su ubicación física, entre otras, en las Cortes generales, los Tribunales Constitucional, Supremo y Audiencia Nacional u organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social u otras empresas y entidades públicas como RTVE".

Para el ecosobiranista, "El Estado tiene que asumir, y no solo retóricamente como hasta ahora, su condición plurilingüe y seguir

el ejemplo de Bélgica, Suiza, Finlandia o Canadá".

Vidal ha querido destacar que "el Gobierno tiene que poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal, que afecta de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado".

Los firmantes de la iniciativa que ha defendido EH Bildu llaman a emprender una política decidida para poner fin a las discriminaciones lingüísticas y para difundir el conocimiento y el respeto por todas las lenguas del Estado.

"Es crucial permitir el uso administrativo de las diferentes

lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas sin barreras ni obstáculos", ha aseverado Vidal.

Por ello, ha instado "a firmar un acuerdo que ayude a la recepción recíproca de medios de comunicación dentro de estos espacios

lingüísticos. Un respeto real basado en derechos y deberes y en la actuación comprometida de todos los poderes del Estado".