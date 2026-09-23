MÉS y Unides Podem presentan una moción en Cort para rechazar la ampliación del aeropuerto de Palma

Archivo - Varias personas durante una manifestación contra la saturación turística en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma y Unides Podem instan al Gobierno central y a Aena a revisar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III 2027-2031), con el objetivo de impedir cualquier incremento de la capacidad operativa y reducir el número de pasajeros a los aeropuertos de Baleares.

La iniciativa, que se debatirá este jueves en el pleno municipal, llega tras la aprobación de un nuevo ciclo inversor de Aena que prevé más de 1.000 millones de euros en los aeropuertos baleares entre 2027 y 2031, de los cuales 621,6 millones corresponden al aeropuerto de Palma, con el objetivo de preparar las infraestructuras para asumir "un mayor volumen de tráfico aéreo".

Ambas formaciones han criticado este miércoles en un comunicado que estas inversiones consolidan una apuesta por el crecimiento turístico en un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en "una de las principales preocupaciones sociales de Palma y de Mallorca".

Asimismo, han recordado que el pasado 20 de septiembre, centenares de personas se manifestaron en Palma, convocadas por la Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto y con el apoyo de diversas entidades sociales, ecologistas y vecinales, para exigir que se detenga el crecimiento aeroportuario y se ponga freno a las políticas de promoción turística.

Para Unides Podem y MÉS per Palma, esta movilización evidencia "el malestar creciente de la ciudadanía ante un modelo turístico que apuesta por el crecimiento ilimitado" mientras se "agravan las dificultades de acceso a la vivienda y la presión sobre el territorio", por lo que consideran que las instituciones deben escuchar estas reivindicaciones y traducirlas en medidas concretas para poner límites al crecimiento turístico y priorizar las necesidades de la población residente.

Ambas formaciones rechazan que estas actuaciones se presenten como simples "mejoras de confort" o "modernización" y alertan que las inversiones previstas permitirán incrementar la capacidad operativa de los aeropuertos y absorber un número todavía más elevado de pasajeros.

La moción también reclama avanzar hacia una "cogestión aeroportuaria real" que permita a las instituciones de Baleares participar en las decisiones estratégicas sobre unas infraestructuras que condicionan "directamente" el futuro económico, social y territorial del archipiélago.

Por todo ello, Unides Podem y MÉS per Palma proponen impulsar acciones de decrecimiento turístico, detener cualquier incremento de la capacidad aeroportuaria, reforzar la participación de las instituciones baleares en la gestión de los aeropuertos y situar el derecho a la vivienda, la sostenibilidad y la calidad de vida en el centro de las políticas públicas.