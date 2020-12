MÉS vota 'no' en el Senado a los Presupuestos estatales porque "Sánchez no ha cumplido con Baleares"

El senador Vicenç Vidal. - MÉS PER MALLORCA

PALMA DE MALLORCA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador de designación autonómica por Baleares, de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal ha mantenido la posición de votar 'no' a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el marco de la sesión de este martes en el Senado "porque Sánchez no ha cumplido con Baleares".

En una nota de prensa, Vidal ha recordado este martes que si las reivindicaciones de Canarias o de la España vacía "son legítimas, las de Baleares también".

Al mismo tiempo, ha remarcado que si el actual Gobierno del PSOE y Unidas Podemos aspira "a un estado plurinacional y progresista lo tiene que hacer es escuchar la voz de Baleares". "Si en un momento de crisis económica sin precedentes en Baleares y con unos presupuestos más expansivos que nunca no se cumple con las Islas, ¿cuándo será el momento?", ha preguntado.

En este sentido, el senador ecosoberanista ha explicado la batería de enmiendas dividida en cuatro bloques: insularidad, transición ecológica, lengua y cultura y economía y derechos sociales, tomando en consideración que "son medidas que benefician a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, y, de forma global, a las clases populares y trabajadoras".

Así, Vidal ha afirmado que la izquierda soberanista de las Islas "tiene la mano tendida al Gobierno para medidas verdes, feministas, progresistas y en defensa de la diversidad y la gente trabajadora" y que "tristemente el Ejecutivo lo ha rechazado".

Finalmente, ha recalcado que el Gobierno necesita "humildad y entender que el pluralismo es algo más que aritmética". "No puede ser que no tener diputado propio en el Congreso te condene a no pintar nada en el Estado", ha concluido Vidal.