La Mesa del Parlament se vuelve a reunir este viernes para elevar al pleno la reforma del reglamento

También abordarán las solicitudes de comparecencia de Prohens y de Vidal



PALMA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament se volverá a reunir este viernes para calificar la reforma del reglamento propuesta por MÉS y las solicitudes de comparecencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, por la crisis de Vox, si bien es la Junta de Portavoces quien decidirá si estas cuestiones se elevan al pleno el martes en una segunda convocatoria separada del pleno ordinario.

En el orden del día de la Mesa también se incluye la solicitud de comparecencia de la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, después del archivo de las diligencias de Fiscalía por la compra de los pisos de Metrovacesa.

El Grupo Mixto solicitó la comparecencia para que Vidal informe de la "falta de colaboración con la Fiscalía" después de que el Govern lanzase que podía haber irregularidades y trasladase el expediente al fiscal.

REFORMA DEL REGLAMENTO

Le Senne ganó tiempo este miércoles al lograr el apoyo de PP y PSIB en la Mesa para dejar en suspenso la expulsión y la de Patricia de las Heras del Grupo Vox, y el consecuente cese como presidente del Parlament, a la espera de dos informes jurídicos.

Mientras, anunció que elevaría al pleno la toma en consideración de una reforma del reglamento para combatir el transfuguismo, presentada por MÉS per Mallorca tras el estallido de la crisis en Vox esta misma semana.

La proposición plantea que cuando los diputados abandonen la formación política con la que se presentaron a las elecciones, la Mesa pueda actuar para que pasen a ser diputados no adscritos. El texto replica lo que ya establece la Ley para los ayuntamientos y Consells Insulares y permitiría a Le Senne combatir al bloque de díscolos, puesto que él sigue afiliado al partido mientras que los que se quedan con el grupo han sido suspendidos de militancia mientras se tramita su expulsión.

El PSIB ha apoyado públicamente esta reforma y su inclusión en el orden del día el martes. Los socialistas consideran que se podría tramitar en un plazo relativamente breve.

No obstante, la reforma requeriría forzosamente el apoyo del PP, o como mínimo una abstención, ya que los cinco diputados díscolos se opondrán, como ya ha anticipado el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez.

Fuentes del PP consultadas por Europa Press no han desvelado si este viernes, en la Junta, permitirán que se vote el martes la toma en consideración o que se lleven a cabo las comparecencias.

IMPUGNACIÓN DE MÉS PER MENORCA

En principio, el orden del día no incluye la impugnación de MÉS per Menorca de los acuerdos de la Mesa. Con todo, si hay conformidad entre los miembros del órgano, se podría incluir en el último momento.

MÉS per Menorca entiende que el reglamento no deja margen para debates interpretativos y que no cabía otra actuación que no fuera dar por expulsados a De las Heras y Le Senne del grupo de Vox, cesando además a este último como presidente.

El portavoz de la formación menorquina, Josep Castells, ha advertido a los miembros de la Mesa que "la insistencia en dejar de aplicar un artículo del reglamento por motivaciones particulares podría implicar la comisión de un delito de prevaricación".

PRESUNTAS IRREGULARIDADES ECONÓMICAS

Se celebre o no este segundo pleno, la convocatoria ordinaria que ya está confirmada no se libra de la crisis de Vox. La sesión de control al Govern, la primera de 2024, incluye siete preguntas de la oposición sobre los "tránsfugas de Vox" y la gobernabilidad de las instituciones. La pregunta de Idoia Ribas a Prohens, mientras, versa sobre los "principales objetivos del Govern durante el periodo de sesiones que comienza".

Ello en un contexto en el que la refriega entre los diputados de Vox ha traspasado las fronteras del Parlament al trascender un documento de seis páginas con graves acusaciones hacia el diputado en el Congreso y exlíder de Vox en las Islas, Jorge Campos.

Se trata de una carta que la presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, envió en la primera quincena de junio --ante la convocatoria de elecciones generales-- a una persona de confianza de Santiago Abascal, el diputado Ángel López Maraver, según ha podido confirmar Europa Press, que ha tenido acceso al documento.

En este escrito a la dirección nacional, De las Heras acusaba a Campos y su ahora expareja de haber dirigido el partido "como si fuese su cortijo personal", llegando a tratarlo "como algo de su propiedad". Además, señala que la formación facturó "en exceso unos 33.000 euros aproximadamente" a una productora, cuyo administrador también recibía remuneración del partido al estar contratado como asesor parlamentario.

En esa carta, De las Heras relacionaba estas maniobras con una estrategia del ala de Actúa Baleares --el partido fundado por Campos que después se integró en Vox-- para controlar la financiación de la dotación parlamentaria, "evitando así remitir dichas cantidades a Vox Nacional", cuando Campos era portavoz del Grupo Parlamentario en la legislatura pasada --junto a Sergio Rodríguez e Idoia Ribas como diputados--.

Según De las Heras, ese dinero se destinó a "pagar cenas, 'viajes presidenciales', sueldos, y una larga de retahíla de destinos prohibidos con cargo a un presupuesto público", a través de una sociedad pantalla supuestamente dedicada a la comunicación.

En la misiva afirma que Campos "se endeudaba para seguir sufragando sus gastos personales viviendo a cuerpo de rey a costa del partido, y de ahí su insistencia en no perder el control" --del partido--.

GRABACIONES A ABASCAL

Por otro lado, el informe acusa a Campos de grabar conversaciones privadas con cargos nacionales de la formación, entre ellos Santiago Abascal. En concreto, se cita una conversación entre Campos y Abascal sobre Malena Contestí --quien abandonó el partido en 2019--, aunque según las fuentes consultadas por Europa Press existirían otras grabaciones al líder nacional de Vox.

Por otra lado, el escrito de De las Heras también sitúa a la expareja de Campos como la instigadora de una denuncia contra la número 2 de Vox en Palma, Sandra Barceló, por una agresión a otra mujer. Barceló fue condenada a una multa y dejó el cargo de regidora el pasado diciembre.

Sin referirse expresamente a esta información, Campos salió al paso anunciando medidas legales contra los autores de cualquier tipo de injurias, calumnias, difamaciones y falsedades sobre él. Asimismo, Campos se desvinculó el lunes de los movimientos de sus excompañeros en Baleares, compartiendo el posicionamiento oficial del partido y recordando que desde hace un año no tiene responsabilidad orgánica en la formación en Baleares.