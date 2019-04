Mesquida: "Hay que tratar de despojar a las lenguas de contenido nacionalista"

Actualizado 18/04/2019 11:12:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por Baleares, Joan Mesquida, ha asegurado que "las lenguas son riqueza cultural" y que "hay que tratar de despojarlas de contenido nacionalista". Sin embargo, ha dicho que "aquí nos quedamos con que solo queremos hablar un idioma que hablan siete millones de personas". "Es muy respetable, pero a mí me gustaría hablar uno que lo hablen 500 millones", ha aseverado.

En una entrevista concedida a Europa Press, el cabeza de lista ha dicho que "el bilingüismo no puede basarse en la exclusión de la lengua común" ya que, según considera, "se debe conocer las lenguas cooficiales pero no a costa de excluir el castellano".

Asimismo, ha aseverado que "hay que tener claro" que la lengua que se habla en Baleares "es el catalán". "Siempre he tenido muy claro que una modalidad idiomática o algunas palabras no hacen que un idioma tenga entidad propia, como pasa con el español que se habla en Argentina", ha explicado el representante de la formación naranja.

De esta manera, Mesquida ha asegurado que el catalán y el mallorquín no son "dos lenguas distintas, son modalidades" y, tal como ha dicho posteriormente, "el catalán de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera" deben "ser objeto de estudio y protección", tal como marca el Estatut d'Autonomia.

Según ha remarcado, "estamos hablando de que el castellano es la segunda lengua más hablada del mundo, la más estudiada y la más usada de Internet". "No estamos hablando de una lengua marginal, que hablan tres millones de personas", ha remarcado.

LÍNEAS ROJAS

Por otro lado, ha dicho que para su formación las "líneas rojas" son iniciativas como las encaminadas a "restringir el matrimonio homosexual" o "prohibir el aborto, como plantea el PP" porque, según ha señalado, ellos representan el "centro progresista".

De esta manera, ha explicado que, de cara a las elecciones generales del próximo domingo 28 de abril, apuesta por "opciones moderadas y con sentido común" y no por otras que hayan supuesto "una gran decepción, como Podemos" o que vayan a suponer "pegarse un tiro en el pie".

Asimismo, ha abogado por el respeto "al marco constitucional de España y al modelo de Estado". "No vamos a retroceder", ha dicho para luego asegurar que "Ciudadanos pretende la revitalización del estado de bienestar".

En este sentido, se ha mostrado partidario de "la educación y la sanidad pública de calidad, de la viabilidad sistema de pensiones y de establecer las condiciones para que las empresas y autónomos generen riqueza y empleo".

Respecto a la fragmentación del Congreso, Mesquida ha dicho que esta se da por la "decepción con los grandes partidos que han gobernado España". Según ha dicho, la "decepción" con el PP se produce "porque dice que va a bajar impuestos y luego los sube y por la corrupción" y con el PSOE "por su pacto con populistas, independentistas y con los que apoyaron la violencia de ETA".

CASO CURSACH

Sobre las acusaciones enmarcadas dentro del 'caso Cursach', acerca de que agilizó trámites a un directivo del Grupo Cursach y que a pesar de que ya fueron publicadas en 2017 se han vuelto a publicar recientemente, Mesquida ha dicho que han surgido de nuevo porque se está "en campaña electoral" pero que él no está ni citado ni como testigo.

Así, ha reiterado que en este asunto todo lo que hizo fue una "cosa absolutamente reglada", "preguntar acerca de cómo conseguir una autorización legal". "Nadie me ha pedido nada que me pueda generar un problema porque de lo contrario sería algo ilegal y nunca he hecho algo así. Además, no hago nunca nada que no pueda explicar", ha dicho.

"Mi patrimonio más importante es la credibilidad y la honradez y siempre lo he intentado preservar", ha resaltado para luego decir que "otra cosa distinta es confundir la eficacia con el trato de favor".

"Hay gente interesada en tirar porquería encima de la mesa, de tratar de ensombrecer la vida política", ha censurado para luego calificar esta cuestión como "ridícula". "Soy sensible a la crítica pero impermeable a la calumnia", ha zanjado.