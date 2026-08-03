Michael Douglas, Norma Duval y una decena de personalidades, primeros embajadores 'Tierra de honor' de Mallorca

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Michael Douglas, Norma Duval, el diseñador Pablo Erroz y la farmacéutica Marta Munar, entre otras personalidades, han sido nombrados los primeros embajadores 'Tierra de honor' de Mallorca, una figura que acaba de crear el Consell de Mallorca para reconocer su trayectoria y vínculo con la isla y su contribución a proyectar al mundo la esencia, la identidad y la manera de vivir mediterránea.

En esta primera edición han sido distinguidos Michael Douglas, por su compromiso con Mallorca y su contribución a proyectar internacionalmente una imagen de la isla ligada a la cultura y la conservación del patrimonio; el diseñador Pablo Erroz; la farmacéutica mallorquina Marta Munar; la empresaria y fundadora de Coolook Mar Aldeguer; las periodistas María Eugenia Yagüe y Maria Ángeles Alcázar; el periodista francés Bernardo Paz; la modelo Sara Caballero; Rosario Nadal y Norma Duval, todos ellos conocidos por mantener un estrecho vínculo con Mallorca y convertirse, desde sus respectivos ámbitos, en extraordinarios embajadores de la isla.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado del alcalde de Valldemossa, Nadal Torres y del conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha presidido este lunes en el espacio cultural Costa Nord, recientemente restaurado por la institución insular, la primera edición de 'Mallorca, Tierra de Honor'.

Se trata, según han indicado en un comunicado, de una iniciativa impulsada por el Consell de Mallorca que pretende convertirse en uno de los grandes reconocimientos institucionales de la isla.

En el acto también han participado el director insular de Turismo para la Demanda y la Sostenibilidad, y vicepresidente de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, Tomeu Ferragut; el director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, y la directora insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad, Clara del Moral, así como una amplía representación de la sociedad civil mallorquina, nacional e internacional.

VÍNCULO CON LA ISLA

El Consell de Mallorca ha creado la distinción para reconocer a distintas personalidades su trayectoria y vínculo con la isla y su contribución a proyectar al mundo la esencia, la identidad y una manera de vivir profundamente mediterránea.

"Esta distinción nace con vocación de continuidad y con la voluntad de rendir homenaje, año tras año, a todas aquellas personas que, desde ámbitos tan diversos como la cultura, la empresa, la comunicación, la ciencia, el deporte o la creación artística, han establecido un vínculo profundo con Mallorca y han contribuido, con su trayectoria y su compromiso, a proyectar los valores de nuestra isla mucho más allá de nuestras fronteras", ha afirmado Galmés.

El presidente insular ha hecho hincapié en que "hay lugares que cautivan por su belleza, pero hay muy pocos que, además, dejan huella por la calidad humana de su gente".

"Mallorca tiene el privilegio de reunir ambas virtudes. Es una isla admirada en todo el mundo por sus paisajes, sus playas y la majestuosidad de la Serra de Tramuntana, pero su verdadera esencia radica en aquello que ha sabido preservar a lo largo del tiempo: una identidad sólida, arraigada a su historia y a sus tradiciones; un profundo respeto por el territorio; la fuerza de su comunidad y una manera de entender la vida que encuentra en el Mediterráneo su expresión más auténtica", ha añadido Galmés.

DIEZ GALARDONADOS

A través de esta iniciativa, el Consell de Mallorca refuerza la importancia de contar con personas que actúan como auténticos embajadores de la isla.

Su trayectoria y capacidad de prescripción, han indicado, permiten hacer llegar a públicos muy diversos un mensaje basado en el respeto, la conservación del patrimonio natural y cultural y el cuidado de Mallorca como uno de los bienes más valiosos de la isla.

Su implicación, han resaltado, contribuye a extender una cultura de responsabilidad compartida que transciende el ámbito institucional y consigue llegar a la sociedad en su conjunto.

En representación de los galardonados ha intervenido Michael Douglas, que ha definido Mallorca como su segundo hogar y ha puesto en valor la capacidad de la isla para inspirar a quienes la conocen y generar un vínculo que perdura con el paso del tiempo.

Cada uno de los homenajeados ha recibido una aguja de cruz mallorquina elaborada en plata, inspirada en uno de los grandes símbolos de la joyería tradicional de la isla.

Con origen en el siglo XVII, esta pieza constituye hoy uno de los emblemas más representativos de la artesanía mallorquina y un símbolo de identidad y pertenencia.

Durante la velada, Llorenç Galmés ha agradecido a los homenajeados su contribución a difundir una imagen de Mallorca vinculada a la excelencia, la autenticidad, la cultura, la creatividad y la calidad de vida, valores que han convertido la isla en un referente internacional.

RECONOCIMIENTO AL CANTAUTOR MALLORQUÍN JAUME ANGLADA

El acto ha comenzado con la interpretación de la canción Ca Nostra del cantautor Jaume Anglada, interpretada por Mary Lambourne, una pieza con la esencia de la isla y que el cantautor mallorquín ha regalado al Consell de Mallorca.

Galmés ha entregado un obsequio en forma de reconocimiento especial a Anglada. El acto ha concluido con una propuesta gastronómica concebida como un recorrido por los sabores de Mallorca, en la cual han convivido recetas tradicionales y creaciones contemporáneas elaboradas a partir de producto local, acompañadas por una selección de vinos de la isla y con la tradicional coca de patata de Valldemossa como broche final.

Más allá de la entrega de las distinciones, el encuentro ha reunido a algunos de los mayores prescriptores de Mallorca para trasladarlos de primera mano el mensaje que inspira la estrategia de turismo responsable impulsada por el Consell, han indicado, en relación a entender Mallorca no solo como un destino admirado en todo el mundo, sino como un hogar que tiene que ser protegido, respetado y preservado entre todos.

Con 'Mallorca, Tierra de Honor', el Consell de Mallorca incorpora un nuevo reconocimiento institucional que pretende consolidarse como un espacio de encuentro con aquellas personas que representan más bien los valores de la isla y que, con su ejemplo y capacidad de influencia, contribuyen a reforzar el compromiso colectivo con la protección y el futuro de Mallorca.