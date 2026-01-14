Minuto de silencio en el Consolat de Mar por el crimen machista de Palma

Minuto de silencio en el Consolat de Mar. - EUROPA PRESS

PALMA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Govern y del resto de instituciones de Baleares y de la sociedad civil han guardado este miércoles un minuto de silencio frente al Consolat de Mar en señal de condena y repulsa por el crimen machista de Palma.

En declaraciones a los medios después del acto, el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, ha expresado la condena más enérgica ante cualquier crimen machista, la expresión máxima de la violencia de género, y ha hecho un llamamiento a la unidad para la erradicación de este tipo de violencia y de cualquier violencia ejercida sobre la mujer.

"Tenemos que conseguir entre todos, con la suma de los esfuerzos de todos, erradicarla. La expresión máxima de esa violencia y más terrible es el crimen machista", ha afirmado.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha hecho un llamamiento a "alzar la voz", recordando el lema del Día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres del año pasado.

"También es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros de alzar la voz, de detectar todas estas situaciones en las que una mujer pueda ser víctima de violencia de género y no tener que lamentar un asesinato", ha añadido.