La víctima del crimen machista de Palma presentaba lesiones compatibles con la asfixia

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La víctima del crimen machista ocurrido en Palma el pasado mes de febrero, una mujer de 27 años, presentaba lesiones compatibles con la asfixia.

Así lo dictaminaron las pruebas forenses practicadas a lo largo de la investigación al cadáver de la mujer, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a las pesquisas.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de febrero, hace casi un año, en el domicilio de la víctima. En un primer momento las pruebas apuntaban a que había muerto a causa de una intoxicación.

No obstante, los resultados de la autopsia realizada más adelante determinaron a que el fallecimiento podría haberse producido como consecuencia de la acción de otra persona.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares abrió una investigación y el pasado lunes, once meses después de los hechos, detuvo a la pareja sentimental de la mujer como supuesto autor de un delito de homicidio.

El hombre, de unos 40 años, permanece arrestado en comisaría a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial. No se descarta la posibilidad de que pueda hacerlo este miércoles, aunque los investigadores todavía cuentan con más tiempo para acabar de instruir las diligencias.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que se trata de un crimen machista. Sería el segundo ocurrido en Baleares en 2025 y el 47 en el conjunto de España.

La mujer, según Igualdad, estaba registrada en el Sistema VioGén pero en relación a una persona que no es el detenido.

Las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda todos los días y durante las 24 horas en el teléfono 016 o, en Baleares, en el habilitado por el IbDona, el 900178989. Ante una emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).