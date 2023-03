Mir asegura el PORN del Parc de Llevant "no prohíbe la caza"

PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha asegurado este martes, en el pleno del Parlament, que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parc de Llevant (PORN) "no prohíbe la caza" y que el compromiso adquirido en su redacción y posterior aprobación fue "el de entendimiento y escucha" con todos los actores implicados.

Mir se ha pronunciado de este modo en respuesta a una pregunta de la portavoz adjunta de El PI, Maria Antònia Sureda, acerca de qué compromisos había adquirido la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio con los cazadores, en referencia a la ampliación del Parc Natural de Llevant.

"Los compromisos adquiridos con los cazadores y con el resto de los actores afectados por la ampliación del Parc de Llevant fueron el de escucha y entendimiento para hacer un Parque participado y querido por todos, como se ha hecho y conseguido", ha manifestado.

"Me sorprende su pregunta señora Sureda porque hace apenas unos días usted participó del acto de celebración de ampliación del Parc Natural de Llevant, lo que me lleva a preguntarme si ha habido algún cambio de postura o si en ese momento aún no se ha leído el PORN", ha añadido.

El conseller tampoco ha entendido la defensa de la caza en las tierras libres por parte de la portavoz adjunta de El PI, cuando "en 10 de los 11 municipios donde la formación regionalista gobierna está prohibida la caza tradicional en las mismas".

Por este motivo, ha pedido, "coherencia" a la señora Sureda. "Diga si defiende a los cazadores o si, por el contrario, está pregunta se enmarca en que ustedes ya están en campaña", la ha desafiado, para posteriormente reiterar que "el PORN no prohíbe la caza y que solo un 12% del Parque son terrenos libres".

La portavoz adjunta de El PI, por su parte, ha explicado como los municipios que forman parte de el Parc Natural de Llevant han ido pidiendo, cuando ha habido interés por parte de los cazadores, para cazar en terrenos libres, para adherirse al plan marco del Consell de Mallorca, en un modelo que "funciona". "Ahora, sin embargo", ha lamentado, "se ha prohibido la caza, con algunas excepciones".

"Escucha sí entendimiento no, porque o lo han engañado a usted o usted me quiere engañar a mí y a esto último se le llama decir mentiras porque testimonios hay de que aseguraron que no tocarían nada de las tierras libre", ha lamentado Sureda.

"Qué quieren prohibir la caza", se ha preguntado, retando al conseller a que "lo explique con argumentos" al igual que, ha añadido, "el porqué han quitado las competencias de caza a los ayuntamientos que forman parte del Parc Natural de Llevant, que ya no pueden escoger qué tipo de caza tendrán".

"Hay modificaciones y restricciones que no estaban en los borradores del PORN, como las que afectan a la halconería, una modalidad tradicional y única de caza que ha existido desde siempre y que ha ayudo a mantener el equilibrio de los ecosistemas", ha censurado.

"Lamentablemente señor conseller Miquel Mir solo saben prohibir y este no es el camino porque va contra el sector y las tradiciones", ha concluido.