La Misericòrdia acogerá este fin de semana la feria artesana de Navidad con 20 participantes

Imagen de la feria artesanal del pasado mes de septiembre en la Misericòrdia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado, por primera vez, una feria artesana de Navidad en el jardín de La Misericòrdia, que tendrá lugar este próximo fin de semana entre los días 19, 20 y 21 de diciembre con la partipación de 20 artesanos.

Esta feria, dedicada íntegramente al producto artesanal elaborado en Mallorca, tiene como objetivo "dar impulso, reconocimiento y visibilidad a los artesanos y artesanas de la isla", según ha explicado la institución insular en un comunicado.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que esta feria nace como respuesta a la petición del sector artesano de la isla.

"Hacía tiempo que los artesanos pedían un espacio de visibilidad en estas fechas navideñas. En esta primera edición participarán un total de 20 artesanos, el máximo de plazas disponibles, después de haber recibido más solicitudes de las que se podía asumir", ha indicado.

Roca también ha destacado que esta iniciativa llega en un momento "clave" del año, cuando aumentan las compras navideñas y se pone en valor el consumo de proximidad y de calidad.

Los visitantes podrán disfrutar de productos elaborados a mano, con una gran variedad de propuestas: desde joyería, bisutería y cerámica hasta pintura, grabados, serigrafía, pastelería artesanal, productos de herbolario, muñecas tradicionales, trabajos en cuero y, incluso, café tostado al momento.

La feria estará abierta el viernes 19 de diciembre, de 11.00 a 20.30 horas; el sábado 20, de 10.00 a 20.30 horas, y el domingo 21, de 10.00 a 20.00 horas.

Además de toda la oferta que se podrá encontrar en los distintos puestos del mercado, la muestra contará con otro gran protagonista como un árbol de Navidad de madera decorado artesanalmente con telas de lenguas, 'siurells', 'neules' y adornos artesanos.

"Esta pieza se ha convertido en uno de los elementos más emblemáticos de la decoración navideña del centro cultural, gracias a su base de madera y a una ornamentación totalmente tradicional y mallorquina", han explicado.

Por otro lado, todos los visitantes también podrán disfrutar de las actividades diarias para todos los públicos incluidas en el programa de Navidad de la Misericòrdia.

La feria reunirá una gran variedad de artesanos, entre los cuales estarán el serígrafo Ferran Permanyer Molist; el apicultor Miquel Monserrat Barceló; la pintora Neus Paula Bosch Seguí; los joyeros Nina Schinneck, Lucia Magraner Lorenzo, Cristina Noemí Forteza Prats y Javier Remo Rinaldi; y las bisuteras Maria Julia Ferian Arias, Alejandra Marcela Epifani y Antonia Provenzal Cifre.

También participarán la curtidora Aina Torrents Reynés; la manufacturera de muñecas Francisca Nadal Valenzuela; la herbolaria Patricia Daniela González Moreira; las ceramistas Valeria Elisabet Minjolou, Maria Carlota Mensua de Frutos y Carla Laredo Moreno; el artesano interdisciplinario Julian Bernardo Apud Bellanti; el tostador de café Antonio Vallcaneras Bonet; la pastelera Katharina Posani, y la esmaltadora Carolina Ingrid Concha Fernández.