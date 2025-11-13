La Misericòrdia acogerá hasta final de año la exposición 'Set' de Pedro Cano sobre la evolución de la vida

Acto de inauguración de la exposición 'Set' de Pedro Cano en la Misericòrdia. - CONSELL DE MALLORCA

La capilla del Centro Cultural la Misericòrdia albergará hasta el 31 de diciembre la exposición 'Set' de Pedro Cano, en la que se hace un repaso sobre diferentes aspectos inherentes de la condición humana a lo largo de su vida.

El Consell de Mallorca ha destacado la "gran acogida" que ha tenido la muestra desde el primer momento de su inauguración, con numerosas personas que se han acercado para descubrir este proyecto artístico que ya se había expuesto en Madrid y Murcia, según ha indicado en un comunicado.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha celebrado la inauguración de la muestra de Pedro Cano, al afirmar que es "un privilegio" que Mallorca pueda acoger esta exposición, que "ya ha cautivado el público en Madrid y Murcia" y que ahora "brinda la oportunidad de disfrutar de una experiencia artística única en la isla".

Roca también ha destacado el valor artístico y comunicativo de la obra del artista y ha apuntado que Cano ofrece un lenguaje plástico de una "gran fuerza expresiva, capaz de transmitir emociones universales y de conectar con la sensibilidad de cada espectador". "La exposición es un proyecto que reafirma la vigencia del arte como herramienta de reflexión y diálogo", ha defendido.

La muestra, comisariada por Raquel Vázquez-Dodero, reúne un conjunto de 21 grandes cuadros al óleo sobre madera de 120 x 180 cm, acompañados de siete obras en papel y 46 dibujos en carbón, todos en blanco y negro.

Este conjunto forma parte del proyecto 'Set', nacido a partir de apuntes improvisados y de reflexiones personales que Cano ha acumulado durante décadas. Con motivo de su 75º aniversario, el artista decidió recopilar estas notas y convertirlas en un ciclo pictórico completo, agrupado en siete trípticos que dan nombre a la exposición.

Los siete trípticos abordan temas universales y se presentan con imágenes a medida natural de mujeres y hombres en diferentes posturas y escenarios. 'Joc' celebra el juego como invento humano para relacionarse, aprender y crecer; 'Treball' refleja el reto de afrontar la vida cotidiana con ilusión y esfuerzo; 'Bicicletes' se inspira en las películas de Vittorio de Sica y Rossellini, con la bicicleta como símbolo del progreso; 'Interior' evoca la entrada en una casa vacía y las historias que han transcurrido; 'Salt' representa la necesidad de correr riesgos para dejar atrás la miseria; 'Espera' muestra la humildad y la incertidumbre de no saber hacia donde se dirigen las personas, y 'Càrrega' simboliza el peso cotidiano de la vida y la necesidad de ayudarnos con generosidad.

"Con 'Set', Cano explora la migración, la injusticia y el sufrimiento pero también la solidaridad, la esperanza y la fuerza de la ayuda mutua. Su obra busca despertar en los visitantes un profundo sentimiento de empatía, ante las realidades que transmite a través de sus grandes cuadros en blanco y negro", ha explicado.

Cano es un artista con una trayectoria internacional "ampliamente reconocida". Formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid, ha sido distinguido con honores de gran prestigio, como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2022) y el doctorado honoris causa por la Universidad de Murcia.

Su obra forma parte de colecciones tan relevantes como las de los Vaticanos y la Galería de los Uffizi, de Florencia, y es considerado una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo español.