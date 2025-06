La Misericòrdia expone trabajos artísticos y de investigaciómn de escuelas de Bellas Artes de todo el mundo

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Misericòrdia acoge, desde este miércoles hasta el 9 de agosto, una exposición itinerante de la University Art Biennial de Adema que reúne trabajos artísticos y de investigación de 21 escuelas de Bellas Artes de todo el mundo.

La muestra, inaugurada esta tarde, ofrece una visión plural y multidisciplinar sobre cómo se enseña, se investiga y se crea arte contemporáneo en los centros académicos más innovadores del mundo, según ha explicado la consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca.

Cada universidad participante ha aportado una pieza que actúa como "síntesis simbólica" de su visión artística, muchas de ellas surgidas de procesos cooperativos.

La exposición, ha ahondado la institución insular en un comunicado, presenta formatos tan diversos como esculturas, instalaciones inmersivas o audiovisuales. Destaca, entre otras, la instalación presentada por la Universidad de Princeton (EEUU), que transforma la sala en una "experiencia sensorial que apela directamente al público visitante".

"El arte es motor de pensamiento y transformación social. Esta exposición demuestra que la colaboración entre instituciones educativas de todo el mundo puede generar entornos de creación y reflexión esenciales para la sociedad actual", ha subrayado Roca.

La también vicepresidenta insular se ha mostrado orgullosa por convertir Mallorca "en punto de encuentro para el talento emergente". "Hoy la isla se convierte en un escenario para las nuevas generaciones artísticas, y eso es motivo de gran satisfacción", ha indicado. Finalmente, ha anunciado que, una vez concluida su estancia en La Misericòrdia, la exposición se trasladará a varios municipios de Mallorca.

El presidente de Adema, Diego González, ha agradecido la implicación de todas las universidades participantes y ha destacado que esta bienal "refuerza el papel de Mallorca como referente internacional en el arte universitario contemporáneo".

Entre ellas se encuentran Princeton University (EEUU), Universität der Künste Berlin (Alemania), Columbia College Chicago (EEUU), University of Arts London UAL-Chelsea College (Reino Unido), FHNW Academy of Art and Design in Basel (Suiza), Aarhus School of Architecture (Dinamarca), IUAV Università luav di Venezia (Italia), Academy of Fine Arts in Gdansk (Polonia), Academy of Fine Arts of Macerata (Italia) y ADEMA University School of Fine Arts (España).

También Brera Academy of Fine Arts of Milan (Italia), École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne (Francia), HfBK Dresden University of Fine Arts (Alemania), IPMT Lviv Polytechnic National University (Ucrania), Royal Danish Academy (Dinamarca), Weiensee Academy of Art and Design Berlin (Alemania), Academy of Fine Arts Munich (Alemania), Universidad de La Laguna (España), Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibersitatea (España), University of Art and Design Cluj Napoca (Rumanía) y Universidad de Málaga (España).