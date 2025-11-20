El momento "álgido" del episodio invernal llegará este viernes a Baleares con chubascos y posibles nevadas

Archivo - Una montaña nevada, a 2 de marzo de 2023, en Selva, Mallorca, Baleares (España). - Tomás Moyá - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El momento "álgido" del episodio invernal llegará este viernes a Baleares con chubascos, tormentas y posibilidad de nevadas a partir de los 600 metros de altura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También podrían producirse precipitaciones en forma de granizo pequeño y soplarán rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora (km/h), especialmente en la Serra de Tramuntana y Menorca.

El viento también soplará, aunque en menor probabilidad, en las Pitiusas y el sur de Mallorca. Las olas, además, podrían alcanzar los cinco metros de altura.

La Aemet también ha activado diversos avisos por lluvias, viento y fenómenos costeros en todo el archipiélago. Emergencias 112 ha hecho lo propio con sus alertas.

En el caso de Mallorca se decretará el aviso amarillo por lluvias y tormentas entre la medianoche y el mediodía en el norte, el nordeste y la Serra de Tramuntana. Podrían caer hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y hay posibilidad de que granice.

El aviso por oleaje afectará a toda la isla entre las 06.00 y las 00.00 horas, con olas de hasta tres metros de altura. El aviso por viento, por otra parte, estará en marcha en el mismo horario en el sur y la Serra de Tramuntana con rachas de hasta 70 km/h.

Emergencias ha decretado la alerta amarilla por lluvias, tormentas, fuertes vientos y fenómenos costeros.

En Menorca, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros entre las 06.00 y las 12.00 y el naranja entre el mediodía y la medianoche. Las olas oscilarán entre los cuatro y cinco metros, pero podrían llegar hasta los nueve.

En el interior de la isla estará activo el aviso amarillo por lluvias, tormentas y rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

El servicio autonómico de emergencias ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros y la amarilla por lluvias, tormenrtas y fuertes vientos.

En las Pitiusas, la Aemet ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros, con olas de hasta tres metros, y viento, con rachas de hasta 70 km/h. Emergencias ha decretado la alerta amarilla por vientos y oleaje.