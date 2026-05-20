Montuïri acogerá el nuevo Centro de Interpretación del Deporte de Baleares - CAIB

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Montuïri han sellado este miércoles el acuerdo para la rehabilitación, construcción y puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Interpretación del Deporte de Baleares (Cieib) en el edificio del Ecomuseu del Molinar.

El proyecto cuenta con una inversión global de 1,7 millones de euros que será financiada íntegramente a través de los fondos del Factor de Insularidad, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

Esta actuación, según la Conselleria, es una apuesta política directa por la descentralización cultural, rompiendo con el modelo tradicional de concentración de infraestructuras en Palma.

El traslado del Cieib desde su ubicación actual en el Velódromo Illes Balears hasta Montuïri permitirá triplicar su espacio expositivo, pasando de 220 a casi 600 metros cuadrados*de superficie.

El conseller del ramo, Jaume Bauzá, ha destacado el calado estratégico de la iniciativa y ha subrayado que "sacar el patrimonio de la capital y traerlo a Montuïri es un acto de reequilibrio territorial y de justicia con la Part Forana".

"Demostramos el valor de la gestión eficiente: recuperamos y damos un proyecto museístico de primer nivel a un edificio emblemático que el anterior ejecutivo dejó cerrado y en desuso, y lo hacemos bajo la premisa de consumo de territorio cero", ha agregado.

El nuevo centro permitirá exhibir más de 200 objetos relativos a la historia del deporte balear, colecciones monográficas permanentes -como la del piloto Lluís Salom- y una muestra filatélica de cerca de 5.000 sellos.

Las nuevas dependencias también potenciarán la Biblioteca del Deporte, creada en 2001, que cuenta con un fondo bibliográfico y una hemeroteca de más de 13.000 volúmenes, una cifra que la sitúa entre las cinco bibliotecas especializadas en materia deportiva más importantes de todo el Estado.

El proyecto servirá para promocionar la comarca del Pla, poniendo en valor su oferta complementaria y su amplia red de caminos rurales, idóneos para la práctica del cicloturismo y el senderismo, según la Conselleria, "logrando así una desestacionalización turística efectiva de la mano del arraigo y la identidad local".