Archivo - Movilidad en Mallorca: menos coches, más transporte público y más de 80 kilómetros de carril bici. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de turismos que circulan por las carreteras de Mallorca ha experimentado en 2024 un descenso del 1,5% en comparación con el año anterior, mientras que el parque de motocicletas experimentó un incremento del 5,84%, al tiempo que los viajeros en transporte público interurbano se dispara un 141% en cinco años y los carriles bici superan los 80 kilómetros.

Son las principales conclusiones del Observatorio de Sostenibilidad Medioambiental de Mallorca, una iniciativa de la Fundación Mallorca Preservation e impulsada en colaboración con Banca March, que muestran un cambio de tendencia en los desplazamientos en la isla y un avance hacia un modelo de movilidad más sostenible.

El informe destaca, además, el crecimiento muy significativo y exponencial de los vehículos con carburantes alternativos, como son los eléctricos o los híbridos, cuya presencia en la isla aumentó en un 95% en el último año.

El transporte público ha experimentado un notable impulso. Entre 2019 y 2024 el número de usuarios del transporte público interurbano creció un 141% y en 2024 se alcanzaron los 39,3 millones de usuarios en la red del TIB, lo que supone un aumento del 18% respecto al año anterior.

A su vez, la EMT de Palma transportó el año pasado a más de 60 millones de viajeros, casi un 15% más que en 2023. En conjunto, Mallorca contó con una flota de 507 autobuses, de los cuales 250 fueron urbanos y 257 metropolitanos.

La movilidad ciclista también ganó protagonismo. En 2024 la isla sumaba 82 kilómetros de vías ciclistas, de los que el 87% discurren por calzada y el 13% por aceras, con la previsión de construir otros 60 kilómetros adicionales en los próximos años.

En cuanto a su estado de conservación, la mayoría de los carriles se encuentran en situación regular, que representa un 38%, o buena, que alcanza un 32%. A ello se suma un 21% de carriles en muy buen estado y tan solo un 9% en condiciones deficientes o muy deficientes.