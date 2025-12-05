El Moviment de Solidaritat amb Palestina traslada a Prohens que no callarán frente a un "lavado de cara de Israel"

El Moviment de Solidaritat amb Paletina convoca una concentración frente al Consolat de Mar - EUROPA PRESS

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Moviment de Solidaritat amb Palestina ha registrado este viernes, en el Consolat de Mar, una carta dirigida a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en la que le trasladan que no callarán frente a un "lavado de cara de Israel", al que, en su opinión, se ha sumado "vergonzosamente", al recibir este lunes, 1 de diciembre, a la embajadora en funciones de Israel, Dana Erlich.

En declaraciones a los medios de comunicación, los portavoces del Moviment de Solidaritat amb Palestina, Xisca Puig y Pep Juárez, han denunciado la recepción ofrecida por la presidenta Prohens a la embajadora en funciones de Israel, que han considerado "absolutamente rechazable", ya que se trata de una entidad que "en estos momentos, y desde hace más de dos años, está perpetrando un genocidio, reconocido por los organismos internacionales, sobre el pueblo palestino, concretamente en la Franja de Gaza, que desde hace más de 77 años sufre una ocupación colonial, un sistema de 'apartheid' y de robo de tierras y recursos absolutamente abominable", han apuntado.

En este sentido, han considerado que esta recepción "no representa en absoluto al pueblo de las Baleares" por que "en repetidas ocasiones, y desde hace muchos años, es solidario, como no puede ser de otro modo, con su pueblo hermano de Palestina, del otro lado del Mediterráneo". Por tanto, han acusado a Prohens de llevar a cabo "un acto absolutamente antidemocrático pero además un acto cómplice para dar la bienvenida a una señora que viene en representación de un ente que está perpetrando un crimen contra la humanidad y un genocidio que, por desgracia, está ante los ojos de todo el mundo día a día".

Asimismo, antes de pedir una vez más al Govern que "rompa cualquier tipo de relación política, diplomática, académica, económica, institucional y militar con el ente genocida de Israel", han advertido a la presidenta Prohens que "todo esto --lo que han calificado de "operación de complicidad con el genocidio"-- no se hará en su nombre --del Moviment de Solidaritat amb Palestina-- y no contará nunca ni con su apoyo, ni con su silencio".

Finalmente, y después de concentrarse una veintena de personas frente a las puertas de la sede de la Presidencia del Govern balear, el Moviment de Solidaritat amb Palestina ha registrado en el Consolat una carta dirigida a la presidenta Prohens, firmada por las siguientes entidades: Moviment Global a Gaza, Mallorca per Palestina, Mallorca per la Pau, Menorca per la Pau, Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí d'Eivissa, Comité de Solidaritat Menorca-Palestina, Taula per Palestina Menorca y The Surge Eivissa.

Para expresar su apoyo a la causa palestina, este viernes han acudido a la concentración convocada a las 12.00 horas representantes políticos de la izquierda en Baleares, como la coordinadora de Podemos Baleares y regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, la consellera insular de MÉS per Mallorca Rosa Cursach, la consellera insular del PSIB Joana Maria Adrover, la diputada socialista Mercedes Garrido y el senador del PSIB José Hila.