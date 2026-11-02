Muere un hombre atropellado en el segundo cinturón de Palma por un conductor que abandonó el lugar

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PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha muerto atropellado en el segundo cinturón de Palma (Ma-30) en las inmediaciones de Son Ferriol, por un conductor que inicialmente huyó del lugar de los hechos.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado que los hechos ocurrieron en la tarde de este domingo. La víctima iba caminando por el arcén en una zona no autorizada para el paso de peatones cuando, por causas que ahora se investigan, fue atropellado mortalmente por un conductor que se dio a la fuga.

El presunto autor, un hombre de 59 años, fue finalmente localizado y está siendo investigado. Las pruebas de alcohol y drogas que se le practicaron arrojaron un resultado negativo.