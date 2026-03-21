Muere un motorista en un accidente con un coche en Palma

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este sábado en Palma tras sufrir un accidente con un coche en la calle Indalecio Prieto.

Según la información del SAMU 061, el accidente ha ocurrido sobre las 09.00 horas y el motorista ha sufrido una parada cardorrespiratoria.

Se han movilizado una ambulancia de soporte vital avanzado, un vehículo de logística y otro de mando que han asistido al paciente. A pesar de las maniobras de los equipos sanitarios el moto, el motorista ha fallecido en el lugar.