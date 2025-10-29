Muere un motorista tras chocar con una ambulancia en Sa Indioteria

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 66 años ha fallecido este miércoles en un accidente con una ambulancia en la calle Gremi de Tintorers, en Sa Indioteria (Mallorca).

Según la información del SAM7U 061, el accidente ha ocurrido a las 12.27 horas de este lunes cuando la ambulancia, que acudía a una emergencia, y la moto han chocado.

El hombre, residente en la isla, ha resultado herido grave y ha sufrido una parada cardiorespiratoria. Ha sido atendido por los médicos del 061 y tras las maniobras de resucitación avanzada no han podido hacer nada para salvarle la vida.