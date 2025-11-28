Muere una mujer y otros dos resultan heridos en el choque de dos coches con un tractor en Ciudadela (Menorca)

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este viernes en la colisión de dos coches con un tractor en la carretera ME-1, a la altura del kilómetro 34, en Ciudadela (Menorca), según han informado fuentes de SAMU 061.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 21.00 horas cuando la central de coordinación ha recibido el aviso del accidente de tráfico, que a consecuencia de la colisión con el tractor dejó a dos heridos atrapados en uno de los vehículos.

Finalmente, una mujer ha fallecido y otro varón ha resultado herido con politraumatismo grave, quien ha tenido que ser liberado por los bomberos y, posteriormente, trasladado al Hospital Mateu Orfila de Menorca.

También una mujer de 71 años, del otro de los vehículos, ha sido trasladada a la clínica Juaneda con traumatismo menos grave. Por su parte, los tripulantes del tractor han salido ilesos del accidente.