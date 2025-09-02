Muere de un paro cardiaco un hombre en la playa de Can Picafort

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años ha fallecido de un paro cardiaco este martes cuando se encontraba en la playa de Can Picafort.

Ha sido a lo largo de la mañana cuando los servicios de emergencias y agentes de la Guardia Civil se han trasladado hasta el lugar de los hechos, han informado fuentes del Instituto Armado.

Los sanitarios no han podido hacer nada por salvarle la vida y han confirmado su fallecimiento. Poco después, antes de las 13.00 horas, una comitiva judicial ha procedido al levantamiento del cadáver.

La víctima es un hombre de 66 años y nacionalidad alemana.