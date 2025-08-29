La muestra de teatro aficionado 'Burball' arranca el 5 de septiembre con 15 compañías locales en el Teatre Mar i Terra

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, junto a las compañías que actuarán en el Mar i Terra - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXI Muestra de Teatro Aficionado de Palma 'Burball' empezará el viernes 5 de septiembre a las 20.00 horas en el Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra y contará con la participación de 15 compañías locales que actuarán hasta el 28 de septiembre, de miércoles a domingo, con obras de diversos géneros y estilos.

Según ha declarado este viernes el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, en rueda de prensa, "Burball constituye una oportunidad única para disfrutar de la creatividad, el esfuerzo y la pasión de los grupos teatrales locales y aficionados que año tras otro captan al público con sus historias divertidas, singulares y emocionantes".

Bonet ha destacado que este certamen "pretende que el teatro hecho en Mallorca mantenga la calidad y el prestigio" y ha enmarcado la iniciativa dentro del compromiso del Ayuntamiento de potenciar el nivel cultural de Palma con el horizonte de la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031.