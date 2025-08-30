Una mujer de 43 años, herida en un accidente de coche en Palma

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 43 años de edad, ha resultado herida este sábado después de sufrir un accidente de coche en Palma.

Según ha informado el SAMU 061, el suceso ha ocurrido sobre las 06.03 horas, cuando el coche en el que viajaba la mujer se ha visto implicado en un accidente casual en el Camí Fondo, a la altura de la depuradora, en Palma. El vehículo se ha salido de la vía y ha chocado contra el arcén, lo que ha provocado vuelco parcial del turismo.

Hasta el lugar de los hechos, el SAMU 061 ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA), que ha asistido a la mujer, de 43 años de edad, quien presentaba policontusiones, y la ha trasladado hasta el Hospital Universitario de Son Llàtzer.

El estado de salud de la mujer ha sido considerado por los sanitarios que la han asistido como menos grave salvo complicaciones.