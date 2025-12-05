La mujer apuñalada por su expareja en Costitx está más estable pero sigue ingresada en la UCI

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 35 años que el pasado domingo fue presuntamente apuñalada por su expareja en Costitx sigue, por quinto día, ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Son Espases.

La víctima, pese a la gravedad de las lesiones, se encuentra más estable que en días anteriores, han informado a Europa Press fuentes hospitalarias.

El presunto agresor, por su parte, seguía estos días bajo custodia en el mismo centro hospitalario y, según fuentes de la investigación, se espera que el ingreso sea largo.

Los hechos ocurrieron sobre las 05.12 horas del domingo, cuando la mujer fue sorprendida por su expareja al salir de una fiesta en una casa a las afueras de Costitx.

El hombre, a quien le constaba una orden de alejamiento, supuestamente le asestó varias puñaladas y después se autolesionó.