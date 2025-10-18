La mujer apuñalada por su marido en Alcúdia sigue estable dentro de la gravedad

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mujer que fue supuestamente apuñalada por su marido la mañana del viernes en Alcúdia sigue estable pese a la gravedad de las heridas, han informado fuentes hospitalarias.

La víctima fue agredida sobre las 07.20 horas del viernes y fue evacuada al Hospital de Inca para ser intervenida.

Tras ello fue trasladada al Hospital Universitario de Son Espases, donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y permanece la mañana de este sábado.

El hombre fue arrestado por los agentes de la Policía Local de Alcúdia como supuesto autor de la agresión, que fue cometida con un cuchillo de cocina.

Posteriormente pasó a disposición de la Guardia Civil, que ha asumido la investigación del suceso.