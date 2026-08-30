Una mujer, herida grave tras chocar frontalmente un coche y un camión en Eivissa

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PALMA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 28 años ha resultado este domingo herida de gravedad tras chocar frontalmente un coche y un camión en Eivissa.

Según la información facilitada por el SAMU, el accidente ha ocurrido sobre las 04.50 horas de este domingo en la carretera EI-700, a la altura de Cas Costa, en el término municipal de Sant Josep de Sa Talaia.

Las asistencias sanitarias han recibido el aviso del choque de coche con un camión. Se ha movilizado una ambulancia de soporte vital avanzado y de soporte vital básico junto con policía local y bomberos.

La víctima ha sido estabilizada en el lugar y después la han trasladado al Hospital Can Misses con múltiples traumatismos y en estado grave.