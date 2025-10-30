Una mujer, herida por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Ibiza

Archivo - Camiones de Bomberos de Ibiza estacionados. - BOMBEROS DE IBIZA - Archivo

IBIZA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser atendida por inhalación de humo tras el incendio de su vivienda en Santa Eulària.

Según han informado los Bomberos de Ibiza en sus redes sociales, los efectivos han intervenido este jueves en un incendio declarado en una casa de tres plantas. El fuego, principalmente, ha afectado al salón de la segunda planta.

Los ocupantes han podido salir antes de la llegada de los equipos de emergencias, aunque la mujer ha tenido que ser atendida 'in situ' por inhalar humo.