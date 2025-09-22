Los municipios de Baleares pueden consultar, por primera vez, los datos diarios sobre la gestión de residuos de vidrio

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Baleares pueden consultar, por primera vez, los datos diarios sobre la gestión de residuos de envases de vidrio en el nuevo portal Ecovidrio Administraciones.

Según ha informado la compañía en un comunicado, se ha presentado esta herramienta pionera en toda España y que ofrece a los equipos municipales de las 67 localidades del archipiélago información de la recogida diaria de vidrio por contenedor, con el fin de avanzar hacia un modelo de gestión más transparente, ágil y eficiente.

Asimismo, los municipios en los que Ecovidrio gestiona la recogida también pueden consultar el nivel de llenado de los contenedores de su municipio, a partir de una solución innovadora basada en inteligencia artificial.

Además, tienen acceso en tan solo un clic y de forma integrada, al censo de contenedores del municipio, así como al histórico de la recogida de vidrio.

Ecovidrio Administraciones se convierte así en un espacio digital de consulta donde están disponibles los acuerdos y convenios de colaboración y desde donde los ayuntamientos pueden gestionar todas sus solicitudes administrativas; así como consultar la información relativa a los servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de contenedores y el estado de las incidencias asociadas a los contenedores en las ciudades en las que Ecovidrio realiza una gestión directa.

La estrecha colaboración de Ecovidrio con los equipos municipales permite un diálogo abierto, el intercambio de información clara y veraz y una total trazabilidad de los residuos de envases de vidrio para la puesta en marcha de forma ágil de planes de mejora muy concretos o medidas correctivas en zonas específicas del municipio, han destacado.

El director de Estrategia e Innovación en Ecovidrio, Gonzalo De Sebastián, ha destacado que la transparencia es un "pilar fundamental" en la relación con la Administración Pública, que ha valido su confianza. "Con este nuevo portal, avanzamos hacia un modelo de gestión más eficiente a la vez que afianzamos y promovemos la corresponsabilidad para alcanzar juntos los ambiciosos objetivos que tenemos por delante", han añadido en el comunicado.

Toda la información que se puede consultar en Ecovidrio Administraciones también se puede integrar directamente en los sistemas de gestión propios de las administraciones públicas a través de soluciones tecnológicas de disponibilización, facilitando una gestión municipal integral de residuos.