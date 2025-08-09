Los municipios de la Serra de Tramuntana recibirán 550.000 euros para conservar los elementos patrimoniales

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de la Serra de Tramuntana recibirán 550.000 euros del Consell de Mallorca, a través del Consorcio Serra de Tramuntana, para conservar los elementos patrimoniales, un 33 por ciento más que en 2024.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que, a través del Consorcio Serra de Tramuntana, destinará 550.000 euros a los 20 municipios situados dentro del ámbito territorial declarado patrimonio mundial por la Unesco. El objetivo de esta convocatoria de ayudas, que se ha publicado en el BOIB este sábado 9 de agosto, es preservar los elementos del patrimonio etnológico y arquitectónico, recuperar espacios forestales y agrícolas, y conservar espacios públicos de interés para el paisaje cultural.

La cantidad invertida supone un incremento del 33 por ciento respecto de la de 2024, cuando los ayuntamientos recibieron 411.409 euros. Según el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, este incremento representa "el compromiso del Consell de Mallorca con los ayuntamientos en la conservación de los valores que hacen de la Serra un lugar excepcional". Fuster avanzó los detalles de la convocatoria en la Mesa de Alcaldes y Alcaldesas de la Serra de Tramuntana celebrada en la Biblioteca Municipal de Selva el pasado 24 de julio.

Las actuaciones de conservación y mantenimiento se tienen que llevar a cabo en fincas de titularidad municipal, situadas en suelo rústico o urbano, hasta el 28 de febrero de 2026. Los ayuntamientos podrán recibir un máximo de 30.000 euros en función de la línea a la cual opten.

Entre las novedades de la convocatoria de este año destacan el hecho de no poder solicitar la subvención para una misma actuación hasta pasado un periodo de cinco años y la penalización en caso de no dar visibilidad al apoyo recibido del Consell de Mallorca. Además, se amplía de entrada la fecha límite para justificar los proyectos hasta el 31 de marzo de 2026.

Las ayudas se concederán por orden de entrada, hasta agotarse el crédito. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el lunes 8 de septiembre incluido. La tramitación se tiene que hacer mediante la Sede electrónica del Consorcio Serra de Tramuntana.

La convocatoria destinada a los ayuntamientos se suma a las ya presentadas este año por el Consorcio Serra de Tramuntana. De esta manera, la inversión total para mantener el paisaje cultural declarado patrimonio mundial habrá sido de 3.475.000 repartidos en cuatro convocatorias: 2.150.000 euros para particulares y explotaciones agrarias, 550.000 euro para ayuntamientos, 675.000 euros para cooperativas y 100.000 euros para entidades que fomenten la custodia del territorio.