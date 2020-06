Muñoz defiende la labor de Unidas Podemos en el Congreso en la protección de los derechos de la infancia

PALMA DE MALLORCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso por Baleares, Lucía Muñoz, ha defendido este jueves, en la Comisión de Infancia de la Cámara, la labor del partido en la protección de los derechos de la infancia.

La diputada ha asegurado durante su intervención, recogida en una nota de prensa, que el "rechazo a la violencia a la infancia y a la adolescencia es un consenso transversal" que existe en la sociedad. "Aquí tenemos el deber de traducir ese consenso social en uno político para garantizar los derechos de niños y adolescentes".

Además, la diputada ha destacado que si no fuese "por el impulso" de Unidas Podemos "puede que esta comisión ni siquiera existiese, y no estaríamos hablando de los problemas".

Muñoz también ha valorado la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, presentada por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. "Este Gobierno de coalición ha dado un paso decisivo con su aprobación", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha apuntado que "las ideologías no pueden separarnos a la hora de proteger a niños y adolescentes frente a la violencia". "No nos cabe duda de que las formaciones políticas sabrán estar a la altura de esta urgencia", ha avanzado.

Muñoz ha indicado que "no podemos cruzarnos de brazos ante este problema, no podemos considerarlo algo inevitable, no podemos considerar que este problema es estrictamente privado y que no requiere la intervención de los poderes públicos".

Para concluir, la diputada de Unidas Podemos ha recalcado que es "terrible" pensar que hay personas adultas que se acercan a niños "con un objetivo sexual". "Es terrible que tienen monstruos en el colegio o incluso en su casa. Los abusos sexuales son una de las peores formas de violencia", ha añadido.