El Museo del Ferrocarril de Mallorca registra lleno el primer día abierto al público

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Ferrocarril de Mallorca, inaugurado este lunes Son Carrió, ha registrado un lleno en su primer día abierto al público y ya tiene capacidad completa hasta este domingo, al haber recibido un total de 1.253 reservas.

El museo es una iniciativa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), la Fundación Ferrocaib y el Ayuntamiento de San Llorenç y fue inaugurado este lunes por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en un acto institucional y abrió al público el miércoles.

El espacio permanecerá abierto de miércoles a domingo, de 10.00 a 17.00 horas, y la entrada será gratuita durante la primera semana, aunque es necesario realizar una reserva previa, según ha recordado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

El aforo máximo diario está limitado a 350 personas y las visitas se organizan en turnos de 50 personas por hora, dado que se trata de una experiencia inmersiva.

Con motivo de su inauguración, este sábado el museo acogerá una fiesta popular con actividades infantiles, talleres, castillos hinchables y actuaciones musicales, además de la puesta en marcha de la máquina de vapor.

EXPERIENCIA INMERSIVA Y COMPROMISO SOCIAL

El Museo del Ferrocarril de Mallorca se ha presentado como un proyecto inmersivo e innovador, donde la realidad y la virtualidad se combinan mediante proyecciones de gran formato, hologramas, música envolvente, mapeos digitales y efectos sensoriales, convirtiendo la visita en una experiencia única en Europa.

Además, destaca por su compromiso social e inclusivo. Su gestión está a cargo de 3 Salut Mental, formada por las entidades sociales Estel de Llevant, Fundación Es Garrover y Asociación Girasol, que desde hace tres décadas trabajan para garantizar los derechos y oportunidades de las personas con trastornos de salud mental y de sus familias.

Gracias a esta cooperación, el museo no solo conserva y difunde el legado ferroviario de Mallorca, sino que también se convierte en un espacio de inclusión, solidaridad y oportunidad, con un modelo de gestión que combina eficiencia, sensibilidad social y servicio público, en línea con los valores del Govern balear.

El proyecto ha sido impulsado por la empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), en colaboración con la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, el Ayuntamiento de San Llorenç y la Fundació Ferrocaib.

El museo ha supuesto una inversión de casi 3,7 millones de euros, financiada con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.