El Museo de Mallorca expone el último proyecto desarrollado por el artista Fabrizio Plessi antes de morir

El Museo de Mallorca expone el último proyecto desarrollado por el artista italiano Fabrizio Plessi antes de morir - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Mallorca expondrá el último proyecto desarrollado por el artista italiano Fabrizio Plessi antes de morir, 'Digital Splash', una gran videonstalación y una selección de dibujos que parten del agua como elemento central.

La propuesta, presentada este lunes por el Consell de Mallorca y Es Baluard, forma parte de la Biennal B y se incorpora a la programación cultural tanto de la Diada de Mallorca como de la Nit de l'Art.

'Digital Splash', según ha informado la institución insular en un comunicado, plantea una reflexión sobre la relación entre la naturaleza y la tecnología. También sobre la manera en la que las nuevas herramientas digitales son capaces de transformar la percepción de la realidad.

La instalación utiliza las posibilidades de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial para generar "un espacio de percepción en constante transformación". La repetición, el movimiento, la materia y la imagen articulan una propuesta que continúa la investigación de Plessi sobre los vínculos entre el mundo natural y la tecnología. Los dibujos que acompañan a la instalación permiten aproximarse al proceso creativo del artista.

"Incorporar una propuesta como esta en la programación de la Diada es una manera de mostrar una Mallorca que mira hacia el futuro sin dejar de lado su patrimonio y su identidad. El hecho de que sea el último proyecto de Plessi da todavía más significado a su llegada al Museo de Mallorca y nos permite compartir con el público una obra que continúa hablando de innovación, de tecnología y de creación contemporánea", ha dicho el presidente del Consell, Llorenç Galmés.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha considerado que la exposición "ofrece un diálogo entre el patrimonio y una de las voces más reconocidas del arte contemporáneo internacional" en un espacio "capaz de acoger miradas muy distintas".

El director de Es Baluard, David Barro, ha destacado "la capacidad de Plessi para transformar un elemento esencial como el agua en imagen, materia y pensamiento".

Plessi (Reggio Emilia, 1940-Venecia, 2026) es considerado una figura pionera del videoarte y la instalación. Su trayectoria, iniciada a finales de los años 70, explora la relación entre la naturaleza y la tecnología, con el agua y el fuego como motivos centrales.

Ha participado en numerosas ediciones de la Bienal de Venecia, la documenta 8 (Kassel), el Centro Pompidou, el Guggenheim de Nueva York, el Martin-Gropius-Bau de Berlín y el Palazzo Reale de Milán, entre otros muchos espacios. Ha recibido reconocimientos como la Medalla Miró de la Unesco y el Premio de Arte Nordic Landesbank.