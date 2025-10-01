El Museo Marítimo abrirá sus puertas el viernes tras casi dos años cerrado por reformas

La vicepresidenta de Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca y el director del Museo Marítimo de Mallorca, Albert Forès acompañados de el presidente de la asociación Amics del Museu Marítim, Manolo Gómez - EUROPA PRESS

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Marítimo de Mallorca reabrirá sus puertas este viernes 3 de octubre tras un año y nueve meses en los que ha estado cerrado por reformas para mejorar su seguridad.

Así han informado en rueda de prensa la vicepresidenta de Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca y el director del Museo Marítimo de Mallorca, Albert Forès. La consellera ha explicado que la instalación ha permanecido inhabilitada por no ser un espacio seguro tras haber detectado deficiencias en el sistema antiincendios y por mangueras a las que no llegaba el agua corriente, entre otros aspectos.

Roca ha aclarado que desde el primer momento han trabajado con compromiso para reabrirlo como un espacio seguro para todos los visitantes. También ha asegurado que estas reformas eran "actuaciones imprescindibles" para la seguridad.

También ha adelantado que el museo quiere ser un referente en cuanto a innovación, inclusión y promoción del Mar Mediterráneo y ha explicado que el espacio ha sido completamente transformado, con una nueva propuesta expositiva innovadora.

La consellera ha anunciado que la instalación ahora cuenta con un proyecto propio que "gira en torno a tres ejes": mantener el espacio, exponer la biodiversidad marina y reflexionar sobre el presente y futuro del Mediterráneo. Ha destacado que busca "explicar la historia de Mallorca" a través del mar.

Además, ha añadido que ahora la instalación es más accesible para todos gracias a la instalación de un sistema de lectura fácil, salas con braille y se han pegado códigos QR con vídeos de lenguajes de signos. Roca ha recalcado que el museo ha sido adaptado físicamente con puertas grandes y accesos cómodos, además de nuevas señalizaciones.

También ha expresado su satisfacción de anunciar que en estos dos años han "encontrado y solucionado" los problemas de la instalación y ha recordado que desde el Consell están "comprometidos" con la cultura, patrimonio, seguridad.

Por su parte, Forès ha descrito el museo como un espacio para "conocer qué somos", donde se puede encontrar historia "desde nuestros orígenes hasta los últimos en llegar". Ha explicado que es un espacio preparado y pensado para conocer Mallorca "desde el siglo XVIII hasta la actualidad".

El director del museo ha anunciado que las puertas estarán abiertas de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

El presidente de la asociación Amics del Museu Marítim, Manolo Gómez, ha añadido que "existe patrimonio e historia suficiente en Mallorca para hacer un museo más grande".