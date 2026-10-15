El Museo Nacional de Arqueología Subacuática expondrá una ánfora del pecio de ses Fontanelles durante seis meses

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática expone una ánfora del pecio de ses Fontanelles durante seis meses - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), ubicado en Cartagena, expondrá una ánfora romana con tapa del pecio de ses Fontanelles durante los próximos seis meses.

La pieza, según ha informado este jueves el Consell de Mallorca en un comunicado, es una de las 300 que se encontraron sumergidas en 2019 y formaban parte de la carga de un barco que, según las investigaciones, zarpó hace 1.700 años del entorno de Cartagena y navegó frente a la costa de la isla.

Se trata de una ánfora del tipo Almagro 51C, uno de los recipientes con inscripciones pintadas del cargamento de ses Fontanelles, el pecio del Mediterráneo con mayor número de inscripciones de este tipo conocido hasta la fecha.

En la parte superior, la campana, conserva una inscripción de dos líneas. La primera recoge los cognomina de dos personas y la segunda indica el contenido del recipiente, liquamen, una salsa líquida similar al garum elaborada con peces pequeños.

Sobre el mortero que sellaba la tapa del ánfora, el opérculo, se ha encontrado un sello excepcional que combina un crismón, símbolo cristiano, con los nombres de dos personajes de la gens Flavia. Estos elementos aportan información sobre el comercio marítimo, los productos transportados y el contexto cultural y religioso de la época.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha destacado que ses Fontanelles es "una de las grandes historias de Mallorca" y ha puesto en valor que ahora se muestre en "uno de los museos estatales de referencia en patrimonio subacuático".

Ses Fontanelles era un mercante romano del siglo IV d. C. que naufragó hace unos 1.700 años frente a la playa de Palma y que fue descubierto en 2019 tras un temporal. Transportaba recipientes de garum, aceite y vino en unas 300 ánforas procedentes de la región de Carthago Spartaria, la actual Cartagena.

El pasado 29 de junio, el Consell finalizó la extracción completa del pecio tras una operación arqueológica de cuatro meses que contó con la colaboración de la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Barcelona y la Universidad de Cádiz.

El resto de piezas del pecio se encuentran en el castillo de Sant Carles, donde permanecerán sumergidas en piscinas de desalación durante aproximadamente un año y medio.