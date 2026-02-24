Nace el primer ternero de raza mallorquina en la Finca Pública de Galatzó y 17 lechones de 'porc negre'

Imagen del cercado con el ternero recién nacido y las vacas de la Finca Pública de Galatzó. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Finca Pública de Galatzó ha visto en los últimos días nacer al primer ternero de vaca de raza mallorquina y dos camadas de 17 lechones de 'porc negre'.

Este ternero es el primero de una serie de nacimientos previstos, ya que otras vacas de raza mallorquina introducidas en la finca se encuentran gestando actualmente, según ha explicado el Ayuntamiento de Calvià en un comunicado.

Para celebrar este hito, el Consistorio ha puesto en marcha una votación a través de sus redes sociales para que los ciudadanos ayuden a bautizar al primer ejemplar nacido en Galatzó. Tras solicitar propuestas, se han elegido los tres nombres más populares que ahora se someterán a votación, entre los que se encuentran Valent, Galatzito y Torró.

La introducción de estas reses se realizó en diciembre de 2025 en colaboración con la asociación Pagesos per la Terra. El objetivo principal de esta iniciativa es fomentar el pastoreo sostenible para mejorar la gestión forestal, favorecer la biodiversidad y reducir el riesgo de incendios mediante el control natural de la vegetación.

La apuesta del Ayuntamiento por la tradición agraria y ganadera en Galatzó incluye razas autóctonas como la vaca mallorquina, el 'porc negre' o la oveja roja. También cuenta con asnos y colmenas de abejas para fomentar la polinización natural.

Galatzó no solo destaca por su actividad ganadera tradicional, sino que se ha consolidado como un centro de referencia para la recuperación de fauna. La finca alberga el Centro Oficial de Acogida de Tortuga Mora, en colaboración con el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib) y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, y ha servido de escenario para la liberación de rapaces como el águila perdicera.

Con una extensión que representa el 10 por ciento del municipio --14 millones de metros cuadrados--, la Finca de Galatzó es el principal espacio natural de Calvià.

Actualmente, cuenta con 22 kilómetros de senderos señalizados, hospedería y salas polivalentes. Además, el conjunto señorial de construcciones se encuentra en fase de obras para la próxima apertura de nuevos espacios culturales y de divulgación.