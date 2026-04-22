Los nacimientos descienden un 0,92% en febrero

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PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los nacimientos entre enero y febrero han descendido en Baleares un 0,92% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en el archipiélago se produjeron el segundo mes del año un total de 630 alumbramientos. De los nacidos en febrero 290 fueron mujeres, y 340, varones.

La mayor parte de los nacimientos corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años (200); de 35 a 39 años (186) y de 25 a 29 años (119).

Por otra parte, en cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que hasta la semana 14 del 2026, se contabilizaron en Baleares 2.688 fallecimientos, un 0,47% más respecto a la misma semana del año anterior. Solo en esta semana murieron 169 personas en las Islas.