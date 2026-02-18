Navieras creen "relevante" que la limitación de vehículos en Ibiza incorpore excepciones

Archivo - Imagen del 'fast ferry' Mercedes Pinto de Baleària - BALEÀRIA - Archivo

IBIZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las navieras Baleària, GNV y Trasmed han analizado la propuesta del Consell de Ibiza para la limitación de entrada y permanencia de vehículos en las temporadas 2026 y 2027 y han destacado que consideran "relevante" que el planteamiento incorpore excepciones vinculadas a la movilidad cotidiana de la Isla, en concreto, dirigidas a residentes y trabajadores de temporada.

Asimismo, han valorado que se contemplen criterios ambientales asociados a las etiquetas 0 y ECO, en coherencia con los objetivos de sostenibilidad.

En un comunicado conjunto, estas compañías han considerado que el modelo debe asentarse sobre bases técnicas sólidas, con claridad normativa y plena seguridad jurídica para todos los operadores implicados. A su juicio, una medida de estas características debe alejarse de enfoques simbólicos y apoyarse en datos actualizados, criterios objetivos y una aplicación operativa viable.

En este sentido, señalan la conveniencia de revisar y actualizar la base técnica utilizada, dado que el estudio de referencia está fechado en noviembre de 2024 y se apoya en datos de 2023, sin incorporar el impacto real de las medidas aplicadas en 2025. También consideran necesario definir con precisión el periodo de aplicación y los parámetros previstos para 2027, con el fin de evitar incertidumbres regulatorias en una fase inicial de implementación.

Asimismo, plantean que las excepciones por criterios ambientales se apliquen de forma homogénea y sin discriminaciones, reconociendo vehículos matriculados en otros Estados miembros de la Unión Europea cuando dispongan de una calificación técnicamente equivalente a las etiquetas españolas. Del mismo modo, apuntan a la necesidad de introducir ajustes operativos que eviten incidencias en el cómputo de estancias y en situaciones derivadas de la operativa portuaria.

Baleària, GNV y Trasmed han reiterado su disposición a colaborar con el Consell para avanzar hacia un modelo integral de movilidad sostenible, basado en datos actualizados, en un marco jurídico claro y en el sentido común.