Negueruela no asistirá a la concentración de apoyo a Ceuta y la califica de "partidista"

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha anunciado este viernes que no asistirá a la concentración de Cort en apoyo a Ceuta del próximo miércoles 2 de agosto al considerar que es "partidista", pero ha animado a participar en la cadena humana 'a la fresca' de este sábado contra la masificación turística.

Negueruela no participará en la concentración del próximo miércoles 2 de septiembre, según ha explicado a los medios, porque, según ha sostenido, "el PP utiliza problemas de Estado que requieren acuerdos de Estado y altura de miras, no una utilización partidista de las instituciones".

El socialista ha llamado "a la calma para evitar la crispación que se ve en las televisiones estos días" y ha asegurado que "no es una manifestación que convoque el alcalde, sino que la convoca el presidente del PP".

El candidato socialista a la alcaldía ha criticado el "uso absolutamente político" de la plaza de Cort y ha lamentado que "ahora el alcalde sí convoca concentraciones" frente el Consistorio, cuando "negó" la celebración de uno de los 'sopars a la fresca' que se han celebrado este verano.

Negueruela ha asegurado que el 'sopar a la fresca' de Born fue un "éxito" y ha animado a la ciudadanía a participar de forma "masiva" en la cadena humana contra la masificación turística convocada este sábado por la activista 'Madò Farta'.

El socialista ha afirmado que, en materia turística, "no se ha hecho nada en tres años" y que el Govern "niega la saturación". Además, ha destacado que "la manifestación es contra ellos" -el Govern y el Ayuntamiento de Palma- al terminar en Consolat de Mar.