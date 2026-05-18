Nike de Font y Toni Valls conquistan el 93º Gran Premio Nacional de Trote 2026 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El tándem formado Nike de Font y Toni Valls se ha proclamado vencedor del Gran Premio Nacional 2026, tras una carrera muy disputada, marcada por la igualdad entre los principales favoritos hasta los últimos metros.

Según ha informado el Consell de Mallorca, han resultado ganadores tras recorrer los 2.150 metros de carrera en un minuto y 16 segundos (1'16''1) en el Hipódromo de Son Pardo.

El podio de la 93 edición lo han completado Nico de Font y F. Bennàsar, en segunda posición, rodando en 1'16''8, y Nancy Atac y N. Ensch, terceros, con un tiempo de 1'16''8.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han entregado el trofeo a los vencedores, acompañados por el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y el presidente de la Federación Balear de Trote, Gaspar Oliver, que han hecho entrega del resto de galardones.

El presidente insular ha destacado que el Gran Premio Nacional "es mucho más que una carrera". "Es una expresión viva de nuestra identidad, de la tradición y del cariño que Mallorca siente por el trote", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto en valor el "compromiso" del Consell de Mallorca con el sector y con la modernización de los hipódromos y las instalaciones hípicas de la isla.

Por su parte, Bestard ha asegurado que el trote "vive un gran momento gracias a la implicación de todo el sector y a la apuesta institucional por continuar impulsando este deporte tan arraigado en Mallorca".

También ha reconocido el trabajo diario de propietarios, criadores, entrenadores y conductores "para que el trote continúe creciendo año tras año".

Antes de la celebración del Gran Premio Nacional de trote, se ha llevado a cabo un homenaje a Trébol, considerado uno de los mejores caballos de la historia del trote y figura emblemática del trote balear.

Trébol falleció el pasado mes de enero y, en reconocimiento a su trayectoria, se ha inaugurado un espacio dedicado a su memoria en el Hipódromo Son Pardo.

El programa también ha incluido la celebración del Gran Premio Infantil y los actos previos tradicionales del Gran Premio Nacional, como la presentación de los participantes y el desfile de los caballos antes de la gran carrera.