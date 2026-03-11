Ninguno de los más de 200 residentes abandona de forma voluntaria la antigua prisión de Palma

Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma no tiene constancia de que ninguno de las 206 personas que han sido censadas como residentes en la antigua prisión de la ciudad hayan abandonado de forma voluntaria el inmueble.

Así lo ha asegurado este miércoles la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal.

Por el momento, la cifra de personas que han sido notificadas del desalojo se mantiene en unas 170, las mismas que hace una semana. "Seguimos informando a las personas que faltan por informar, pero no tenemos constancia de que ninguna haya dicho que quieren desalojar voluntariamente", ha dicho la regidora.

Celeste tampoco ha sabido aclarar cuántas de estas personas que sí que han sido notificadas han decidido presentar alegaciones. La idea del Ayuntamiento, según han explicado fuentes municipales, es esperar a que todos hayan sido notificados para resolver las alegaciones a la vez.

"Si hay colaboración o no por parte de las personas que tienen que abandonar, esto puede ser más o menos rápido. Cumpliremos los plazos y las acciones administrativas serán lentas pero seguras. Tardaremos lo que tardaremos, pero el objetivo está marcado y no hay vuelta a atrás", ha subrayado.

La portavoz del equipo de gobierno, pese a las preguntas de los periodistas, tampoco ha detallado si alguna de las instituciones o entidades sociales a las que han solicitado ayuda les han facilitado algún recurso habitacional para las personas que serán desalojadas de la antigua prisión.

"Seguimos en contacto y con la mano tendida a todas las entidades y administraciones. Es un trabajo complejo que está haciendo el Ayuntamiento con los brazos abiertos. Cuando haya algún avance, se comunicará", se ha limitado a decir.